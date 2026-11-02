José Coronado, actor (69 años) sobre sus propiedades: “Tengo una finca y una hectárea de terreno en Toledo, he creado mi propio microhábitat”

El actor José Coronado tiene 69 años, pero sigue en plena forma y, por el momento, no está pensando en retirarse. No solo es uno de los más reconocidos a nivel nacional sino que para muchos también es de los más queridos. José Coronado no solo ha participado como actor en más de 40 películas, entre las que destacan No habrá paz para los malvados, Contratiempo, La caja 507 o El cuerpo, sino que también ha triunfado por sus papeles en series de televisión de éxito como Periodistas, El Príncipe, Vivir sin permiso, Entrevías o El problema final. Quizás uno de sus secretos para mantener la tranquilidad y la buena forma es que desde hace años decidió trasladarse a vivir a una finca en Toledo con su hijo. “Tengo una hectárea de terreno y me he hecho mi propio microhábitat y la verdad es que me meto allí y no veo el paisaje porque estoy rodeado por mis árboles. Planté muchos nada más coger la casa, para protegerme del calor, porque Lorenzo castiga mucho en verano en Castilla-La Mancha. Tengo chopos, magnolios, árboles del paraíso, sauces, eucaliptos…», explicó el actor en una entrevista en 2011.

El actor José Coronado nació en Madrid el 14 de agosto de 1957 y, aunque comenzó las carreras de Medicina y Derecho, al final se decantó por la interpretación. El actor comenzó a trabajar en una agencia de modelos y su destino cuando le llamaron para rodar un anuncio de whisky en Menorca y decidió dedicarse a la publicidad. Cuando cumplió 30 años decidió recibir clases de interpretación con Cristina Rota y comenzó su carrera como actor con participación en la obra de teatro El público en 1987 y en la película Waka-Waka de Kim Densalat también ese mismo año.

El remanso de paz del actor en Toledo

Hace quince años el actor explicó en otra entrevista que le gustaba estar en su casa en las Vistillas cuando estaba trabajando, pero que en su tiempo de ocio le gustaba estar en su finca rústica con acabados en piedra y madera. «Hace 25 años que tengo una casa en Toledo y me gusta ir cuando tengo momentos de ocio», explicó el actor madrileño, aunque añadió «si estoy trabajando, prefiero estar metido en el asfalto». Pero en la actualidad el actor parece ser que ha decidido vivir con su hijo en esta finca toledana con su hijo Nicolás en la finca.

Este pueblo de Toledo tiene unos 8.000 habitantes y allí el actor puede practicar la jardinería, una de sus grandes aficiones. «Me ha permitido ejercer de jardinero. Soy un aficionado pero tuve mis épocas de podas, injertos, cultivar plantitas, bonsáis», explicó el actor José Coronado en esta misma entrevista. Además de los árboles, a Coronado le gusta dedicar su tiempo a cuidar su huerto ecológico, en el que cultiva verduras y hortalizas de temporada. El actor madrileño ha convertido su casa en un remanso de paz donde puede disfrutar de sus animales y organizar encuentros con familiares y amigos.

La carrera como actor de José Coronado

El destino del actor cambió cuando en 1998 triunfó en televisión que su papel en la serie de televisión Periodistas que se emitió durante cuatro años. Coronado recibió el premio Fotogramas de Plata al mejor actor de televisión en 1998 y esto fue un gran espaldarazo para su carrera.

En cuanto al cine el actor ha participado desde 1987, año en el que rodó las películas Waka-Waka, El tesoro y Berlín Blues de Ricardo Franco, en más de 30 películas como actor. Coronado ha obtenido dos premios Goya, el primero a Mejor Interpretación Masculina Protagonista por su papel del inspector Santos Trinidad en No habrá paz para los malvados en 2012 y el de Mejor Interpretación Masculina de Reparto en 2024 por su papel en la película Cerrar los ojos.

El actor José Coronado también recibió dos nominaciones a los premios Goya en la categoría de Mejor actor de reparto por sus trabajos en Goya en Burdeos (1999) de Carlos Saura y La caja 507 (2002) de Enrique Urbizu. Además, también destaca su trabajo en películas como El Lobo (2003), GAL (2006), El cuerpo (2012), Contratiempo (2016), Cien años de perdón (2016), Es por tu bien (2017) y Tu hijo (2018), entre otras.

En cuanto a su participación en series el actor se ha convertido en un aval para el éxito de este tipo de producciones y cada vez está más solicitado. Entre las más conocidas están Código fuego (2003), Los 80 (2004), RIS Científica (2007), Acusados (2009), El Príncipe (2014), Gigantes (2018), Vivir sin permiso (2018), El inocente (2021), Entrevías (2022), La chica de nieve (2023), Legado (2025) y El problema final (2026).