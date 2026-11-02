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Dos muertos y 18 heridos en la boda de un famoso tiktoker tras anunciar el sorteo de un coche y 50 motos

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El tiktoker Mr. Patlu
Mr. Patlu. (Foto: X)
Javi Fernández

Las redes sociales pueden movilizar a miles de personas en cuestión de horas, especialmente cuando hay premios de por medio. Pero lo que debía ser una celebración previa a una boda terminó convirtiéndose en una tragedia en Pakistán. El popular tiktoker Ansar Jatt, conocido como Mr. Patlu, organizó un sorteo entre los asistentes a su fiesta y la convocatoria acabó desbordando todas las previsiones: más de 5.000 personas acudieron al evento y una estampida que ha dejado dos fallecidos y 18 heridos.

El creador de contenido había anunciado a través de sus redes sociales que, con motivo de su celebración nupcial, repartiría importantes premios entre quienes acudieran. El sorteo incluía un coche, 50 motocicletas y 50 premios en metálico de 50.000 rupias pakistaníes cada uno, unos 160 euros al cambio. Una propuesta que despertó el interés de miles de seguidores y que terminó provocando una concentración multitudinaria en el recinto elegido para la fiesta.

La celebración tuvo lugar en Faraz Cricket Ground, en la ciudad de Sialkot. Según explicó a EFE el portavoz de la Policía local, Khurram Shehzad, más de 5.000 personas se congregaron en el lugar. La situación se volvió incontrolable cuando se abrieron las puertas del recinto y los asistentes trataron de acceder al mismo tiempo. «Habían cerrado la puerta y la abrieron de golpe, lo que provocó la estampida», relató el portavoz policial a la agencia.

El balance fue trágico. Dos personas perdieron la vida y otras 18 resultaron heridas. La segunda víctima falleció después de haber sido trasladada a un hospital para recibir atención médica. Lo que estaba previsto como una celebración con música y premios terminó marcado por el caos y la intervención de los servicios de emergencia.

Las consecuencias del suceso también han llegado a los tribunales. Las autoridades paquistaníes han registrado cargos contra nueve personas identificadas, entre ellas el propio Ansar Jatt, además de entre 40 y 45 vigilantes de seguridad que todavía no han sido identificados. La investigación trata de esclarecer si los organizadores incumplieron los protocolos de seguridad y las condiciones del permiso concedido para celebrar el evento.

Según la información facilitada por la Policía a EFE, seis de los acusados ya han sido detenidos, mientras que las autoridades continúan buscando a Mr. Patlu, que permanece huido. El caso ha puesto el foco en la responsabilidad de quienes organizan convocatorias multitudinarias a través de las redes sociales y en las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes acuden a ellas.

La tragedia ha convertido una fiesta de boda en una investigación policial con dos víctimas mortales. Un desenlace que vuelve a evidenciar hasta qué punto una convocatoria digital puede tener consecuencias muy reales cuando la asistencia supera la capacidad de organización y control del evento.

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