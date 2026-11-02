Dos muertos y 18 heridos en la boda de un famoso tiktoker tras anunciar el sorteo de un coche y 50 motos

Las redes sociales pueden movilizar a miles de personas en cuestión de horas, especialmente cuando hay premios de por medio. Pero lo que debía ser una celebración previa a una boda terminó convirtiéndose en una tragedia en Pakistán. El popular tiktoker Ansar Jatt, conocido como Mr. Patlu, organizó un sorteo entre los asistentes a su fiesta y la convocatoria acabó desbordando todas las previsiones: más de 5.000 personas acudieron al evento y una estampida que ha dejado dos fallecidos y 18 heridos.

El creador de contenido había anunciado a través de sus redes sociales que, con motivo de su celebración nupcial, repartiría importantes premios entre quienes acudieran. El sorteo incluía un coche, 50 motocicletas y 50 premios en metálico de 50.000 rupias pakistaníes cada uno, unos 160 euros al cambio. Una propuesta que despertó el interés de miles de seguidores y que terminó provocando una concentración multitudinaria en el recinto elegido para la fiesta.

La celebración tuvo lugar en Faraz Cricket Ground, en la ciudad de Sialkot. Según explicó a EFE el portavoz de la Policía local, Khurram Shehzad, más de 5.000 personas se congregaron en el lugar. La situación se volvió incontrolable cuando se abrieron las puertas del recinto y los asistentes trataron de acceder al mismo tiempo. «Habían cerrado la puerta y la abrieron de golpe, lo que provocó la estampida», relató el portavoz policial a la agencia.

🚨 WATCH: Another angle of the deadly stampede at TikToker Mr Patlo’s wedding in Sialkot. Police have registered cases against 53 people, including TikToker Muhammad Ansar Jutt, known as Mr Patlo, who remains at large. But a crucial question remains: When more than 100,000 people were gathering for the event, how could local authorities and police remain unaware of the massive crowd and fail to make adequate security arrangements? According to police report, Mr Patlo’s announcement inviting people into the stadium to collect motorcycles, a car and cash prizes triggered a massive surge, leaving two people dead and dozens injured.

His security guards also assaulted people with sticks and bamboo.

#Sialkot #MrPatlo #Stampede #Accountability — Sajjad Tarakzai (@SajjadTarakzai) November 1, 2026

El balance fue trágico. Dos personas perdieron la vida y otras 18 resultaron heridas. La segunda víctima falleció después de haber sido trasladada a un hospital para recibir atención médica. Lo que estaba previsto como una celebración con música y premios terminó marcado por el caos y la intervención de los servicios de emergencia.

Las consecuencias del suceso también han llegado a los tribunales. Las autoridades paquistaníes han registrado cargos contra nueve personas identificadas, entre ellas el propio Ansar Jatt, además de entre 40 y 45 vigilantes de seguridad que todavía no han sido identificados. La investigación trata de esclarecer si los organizadores incumplieron los protocolos de seguridad y las condiciones del permiso concedido para celebrar el evento.

Según la información facilitada por la Policía a EFE, seis de los acusados ya han sido detenidos, mientras que las autoridades continúan buscando a Mr. Patlu, que permanece huido. El caso ha puesto el foco en la responsabilidad de quienes organizan convocatorias multitudinarias a través de las redes sociales y en las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes acuden a ellas.

La tragedia ha convertido una fiesta de boda en una investigación policial con dos víctimas mortales. Un desenlace que vuelve a evidenciar hasta qué punto una convocatoria digital puede tener consecuencias muy reales cuando la asistencia supera la capacidad de organización y control del evento.