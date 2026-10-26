Lola Lolita vuelve a las redes sociales y da la última hora de su estado de salud
La creadora de contenido reaparece en Tiktok tras dos semanas de parón: "Quiero que sepáis que estoy bien, que voy por el buen camino"
Lola Lolita, sobre el bulo por el que acabó siendo un meme: «Lo detesto»
Dos semanas después de anunciar que se alejaba temporalmente de las redes sociales tras llevar durante días un parche en uno de sus ojos, Lola Lolita ha vuelto a dar señales de vida. La creadora de contenido reapareció en TikTok con un vídeo muy natural, recién salida de la ducha, en el que quiso poner al día a sus seguidores. Y lo primero que dejó claro fue que no hay motivo para preocuparse: «Quiero que sepáis que estoy bien, que voy por buen camino». Eso sí, reconoció que lo que le ha pasado no es algo puntual. «Es algo que llevo sufriendo mucho tiempo. No es algo de ahora ni de estas últimas dos semanas», explicó. Según contó, durante años lo escondió y siguió adelante como si nada: «Llega un punto en el que tu cuerpo te pide auxilio y explota. Y básicamente eso es lo que me ha pasado a mí». Ahora, admite, está aprendiendo a priorizarse.
«Uno de mis mayores errores ha sido siempre poner a todo el mundo por delante y por encima de mí», confesó, antes de recordar que «tu proyecto más importante de vida eres tú mismo». Estas dos semanas sin redes las ha dedicado a cuidarse y a escucharse, aunque sabe que todavía le queda «un largo recorrido por delante». También quiso ser transparente sobre su salud. Lola Lolita explicó que llevaba muchos meses sin descansar bien y que se despertaba de madrugada con ataques de ansiedad, por lo que ha estado tomando medicación «para al menos poder dormir», siempre «con ayuda profesional». «Creo que estoy en muy buenas manos», aseguró. Además, agradeció los mensajes de apoyo de sus seguidores, de la gente que la quiere e incluso de las marcas que han respetado su parón: «Creo que he recibido más flores que nunca».
Pedir ayuda, un acto de valentía
No sabe cuándo ni cómo volverá, pero sí para qué. Quiere aprovechar su altavoz para un proyecto que ayude a quienes están pasando por lo mismo, y para que pedir ayuda deje de vivirse como una debilidad y se vea como «un acto de valentía».
También quiere hablar del odio en redes: «Quiero hablar sobre el odio, el acoso, el ciberbullying, que está tan normalizado hoy en día. Eso tiene que cambiar.»
Así lo ha contado en su vídeo de Tiktok, en el que también reconoció que se ha machacado mucho a sí misma y que eso «tiene que parar». Un paso adelante que cierra con una petición a sus seguidores: «Espero que me respetéis, que me comprendáis». Y con un mensaje final muy suyo: «¡Os amo!».