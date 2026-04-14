‘La isla de las tentaciones 10’ comienza con mucha tensión: «¡La odio!»

Hoy lunes 13 de abril ha comenzado la décima de La isla de las tentaciones y lo ha hecho con muchas sorpresas. Para empezar, es la primera vez que Telecinco estrena tres entregas nuevas a la semana (los lunes durante toda la noche -desde las 22.00 horas- y los martes y los miércoles durante el access prime time). En esta primera entrega, algunas de las parejas se han enfrentado a personas de su pasado e incluso de su presente. Mediaset ha subido la apuesta para seguir arrasando en audiencia.

Las parejas de este año

Estas son las parejas que participan en la décima edición de La isla de las tentaciones.

Álex y Ainhoa

Ambos de 23 años y originarios de Ibiza, llevan un año y medio juntos. La pareja llega a La isla de las tentaciones 10 en su momento más frágil. Diversas diferencias han marcado la relación de la pareja. Pues, ella sigue sin tener confianza plena en él. Álex, por su parte, se ha planteado muchas veces romper la relación.

Atamán y Leila

La pareja más veterana de La isla de las tentaciones 10 es la formada por Atamán, de 27 años, y Leila, de 28 años. Originarios de Gran Canaria, se conocieron cuando eran adolescentes. Un flechazo que les llevó a descubrir el amor juntos, por lo que nunca han estado con nadie más. Ahora, han apostado por vivir la experiencia del reality para saber si, después de tantos años, siguen juntos por amor o por costumbre.

Christian y Mar

Originarios de Palma de Mallorca, Christian, de 29 años, y Mar, de 24 años, llevan juntos 4 años. Aunque han encontrado la estabilidad, el pasado les pesa. El participante estuvo vinculado en el pasado con dos amigas de Mar, algo que no se olvida. Además, el joven tiene un gran problema de inseguridad ocasionado por infidelidades vividas anteriormente, pero están de acuerdo en que necesitan reavivar la chispa.

José y Nerea

Él de 35 años y ella de 27 años, y son una pareja que proviene de Valencia y Madrid. Su historia de amor comenzó a fraguarse hace un año, pero ya ha estado repleta de idas y venidas. Y es que, cabe señalar, se conocieron cuando los dos eran concursantes del reality show de Netflix Jugando con fuego España.

Luis y Julia

Originarios de Alicante, Luis, de 27 años, y Julia, de 29 años, llevan un año juntos. Ambos se conocieron de manera casual, mientras paseaban a sus mascotas, pero las diferencias en sus ritmos de vida y las inseguridades de Julia los tienen a ambos en una encrucijada. Ella quiere sentirse más priorizada, pero el historial de infidelidades de él, en relaciones pasadas, no le ayuda nada.

Algo insólito

Durante la primera entrega de La isla de las tentaciones 10, hemos visto a las chicas se han enfrentado a algo histórico en su primer día en la villa: han podido visualizar imágenes de sus parejas en su primera fiesta en la villa y han estallado por completo ante lo que han visto.

Nerea ha sido una de las que se le ha visto más alterada, al ver lo que José ha hecho en su villa en la primera fiesta: «¡La odio, tía, la odio!», ha dicho en un momento dado.

Ainhoa, por su parte, no se ha quedado atrás: «¡Le puede parar de tocar, encima el pecho!». Y es que Álex se lo ha pasado muy bien en su primera fiesta, dando rienda suelta a lo que ha sentido en ese momento. De hecho, el resto de las chicas ha intentado tranquilizarla, pero no ha servido de nada.