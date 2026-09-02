Intxaurrondo aterrada en pleno directo tras una explosión en el plató de ‘La hora de La 1’: «Ha sido un sustazo gordo»
En pleno debate sobre Ceuta, un foco ha explotado y ha provocado miedo entre los tertulianos
Este miércoles 2 de septiembre, Silvia Intxaurrondo ha vivido una experiencia aterradora mientras presentaba La hora de La 1 en TVE. Tanto los espectadores como los que estaban delante de las cámaras se han asustado después de que se escuchara un ruido atronador en directo, que dejó sin aliento a la conductora del espacio y a sus colaboradores mientras estaban debatiendo sobre la invasión en Ceuta.
«Está todo bien. Ha sido un foco, a veces pasa», ha dicho Intxaurrondo tras escuchar la explosión. «Por si acaso alguien se acaba de sobresaltar, lo sentimos muchísimo. Ya saben que a nosotros nos gustan los programas tranquilos, pero a veces, por cuestiones que desconocemos, ahora mismo ha explotado un foco. Ha sido ese sonido que han escuchado», ha continuado diciendo.
Y es que el ruido ha provocado un verdadero impacto tanto en la presentadora como en su equipo de tertulianos, quienes, a los pocos minutos han empezado a relajarse.
«Ha sido un sustazo gordo aquí en plató, cuidado», ha dicho Silvia Intxaurrondo.
Una de las tertulianas del programa de la cadena pública, Ana Pardo de Vera, ha dicho: «Algún cristal ha caído por aquí, pero por suerte no me ha tocado. Estoy bien».
Para tranquilizar un poco a sus compañeros y a la audiencia de La Hora de La 1 de TVE, la periodista ha explicado que el foco «era grande», que efectivamente habían caído cristales por todo el plató, pero que, afortunadamente, no habían tocado a nadie. A partir de ahí, la tertulia continuó para debatir la crisis en Ceuta.
Acaba de explotar un foco en La Hora de La 1 y, lógicamente, se han llevado un buen susto. pic.twitter.com/PrLlZ63307
— Carlos Sobrín (@CGSobrin) September 2, 2026