Guía completa con todos los capítulos de la temporada 4 de ‘From’: cuántos episodios son y todo lo que debes saber

El pasado 20 de abril se ha estrenado en HBO Max la cuarta temporada de la serie de terror From y ya se está convirtiendo en un éxito de audiencia. Hay que tener en cuenta que la primera entrega llegó a la plataforma de streaming en 2022 y que en la actualidad From cuenta con millones de seguidores en el mundo. Los creadores de Lost han encontrado otra serie con la que repetir su fórmula de éxito y cada semana sus fans estarán espetando para ver un nuevo episodio de la cuarta temporada de esta serie. Antes de entrar en qué va a ocurrir en esta cuarta entrega, hay que recordar que la trama de esta serie es compleja y que es complicado sumergirse en los nuevos episodios haber visto nada de esta ficción. Por eso HBO Max recomienda ver algunos episodios concretos de las temporadas anteriores para poder seguir lo que está ocurriendo.

La cuarta temporada de la serie de terror y ciencia ficción From se estrena un años y medio después del final de la tercera entrega. Consta del 10 episodios de aproximadamente 50 minutos que se irán estrenando uno a uno cada semana hasta el 22 de junio. Por lo tanto, sus seguidores tienen dos meses por delante para disfrutar de la cuarta temporada de esta serie y descubrir si por fin se desvela por lo menos alguno de los misterios de From. Como ya está confirmada la quinta y última temporada, está claro que todo no se va a solucionar, pero sus seguidores esperan que se desvele algunas de sus incógnitas.

From es una original serie de terror y ciencia ficción que ha sido creada por John Griffin, dirigida por Jack Bender y ha contado con Jeff Pinkner como showrunner. Una ficción que narra la de historia de una localidad de Estados Unidos en la que cuando llega alguien de fuera se da cuenta de que no puede salir porque en el bosque que rodea al pueblo se esconden unas peligrosas criaturas que lo impiden.

¿Qué va a ocurrir en la cuarta temporada de la serie From?

Según la sinopsis oficial de la cuarta entrega de esta serie los habitantes del pueblo están cada vez más cerca de descubrir la verdad sobre dónde están y por qué no pueden marcharse. Sin embargo, ese conocimiento tiene un precio: cuanto más se aproximan a las respuestas, más letal se vuelve la amenaza.

El personaje del Hombre de Amarillo volverá a ser el centro del misterio y esperamos que en esta temporada se revele cuál es su conexión con las extrañas criaturas del bosque, qué es lo que quiere y qué tiene que ver con el origen de esta localidad.

También veremos como el personaje de Boyd Stevens deberá enfrentarse a las amenazas que sufre en el pueblo, pero también a sus problemas físicos y mentales. Por último, otra de las novedades de esta cuarta entrega es que un nuevo personaje llegará a la localidad e influirá en lo que va a ocurrir en el futuro en esta extraña localidad.

¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios de From?

Como hemos comentado esta nueva temporada cuenta con 10 episodios que se van a ir estrenando todos los lunes en HBO Max desde el 20 de abril. El último episodio se podrá ver el 22 de junio y a partir de ese momento sus seguidores tendrán que esperar al estreno de la quinta y última temporada. Esta nueva entrega ya ha sido confirmada por HBO Max, pero todavía no sabemos la fecha definitiva de estreno. Sus seguidores esperan que los últimos episodios estén a la altura del resto de la serie y que por fin podamos averiguar qué pasó en ese pueblo.

En cuanto al reparto de la cuarta temporada los nuevos episodios volverán a estar protagonizados por los actores Harold Perrineau, que se meterá de nuevo en la piel del autoelegido alcalde del pueblo. Además, tendrán también un papel de peso los actores Catalina Sandino Moreno, que interpretará de nuevo el papel de Tabitha Matthews.

Además, en el reparto de esta cuarta temporada estarán los actores Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Corteon Moore, Pegah Ghafoori, David Alpay, Elizabeth Saunders, Avery Konrad, Scott McCord, Nathan D. Simmons, Kaelen Ohm, Angela Moore, A.J. Simmons, Julia Doyle, Robert Joy y Samantha Brown, entre otros.

La cuarta temporada de From es la antesala del final de esta icónica serie de terror y misterio y estaremos muy atentos a la fecha de estreno de la quinta entrega y todas las novedades.