Évole le hace la cama a Pablo Motos: se va con Broncano a promocionar su documental y ningunea a ‘El Hormiguero’

Jordi Évole ha aceptado la oferta de David Broncano para competir por la audiencia contra su compañero de cadena, Pablo Motos, y rival número 1 de La Revuelta (TVE). No es ningún secreto que el objetivo a batir de La Revuelta es El Hormiguero, el programa más visto de la televisión junto a Pasapalabra. Ambos son espacios de Atresmedia, donde también se emite Lo de Évole (laSexta).

La intencionalidad de La Revuelta con Évole (contra El Hormiguero) es más que obvia, dado que el programa de TVE no acostumbra a anunciar la identidad de sus invitados hasta horas antes de la emisión del espacio, cuando lo revela en redes sociales. Sin embargo, en el caso de la visita de Jordi Évole, Broncano ha aprovechado para contarlo por sorpresa en el prime time de este miércoles, como si de un bombazo se tratara, y ha dado así una relevancia excepcional al nombre de su entrevistado para este jueves.

Este cruce de cadenas rivales no es habitual, mucho menos en horario de máxima audiencia. Se da la circunstancia, también, de que será Jordi Évole el que cerrará la semana de La Revuelta y, a su vez, el mes, y el dato que registre será el último para hacer el balance de audiencia de abril para la cadena.

Además, Évole acude a La Revuelta por primera vez y lo hace para promocionar Sidosa, el documental junto a Eduardo Casanova. Sin embargo, no pasará por El Hormiguero para hacerlo.

«Es verdad que nos cae bien pero esto es una cosa excepcional», ha comentado el propio Broncano para anunciar la visita de este jueves. Su encuentro coincide también con la recta final de la séptima temporada de Lo de Évole, que el periodista está cebando con suspense y aludiendo a la que será, apunta, «la entrevista del año».

También recientemente buscó notoriedad con el montaje de un encontronazo con Quevedo, y reveló 30 minutos que, en teoría, formaban parte de una entrevista cancelada de manera inesperada. Sin embargo, el material no podía estar más trabajado.

No es la primera vez que Évole pisa TVE por una gira promocional. Lo hizo en enero de 2024, cuando fue a Late Xou con Marc Giró que, curiosamente, ahora es su compañero en laSexta. Aunque parece mucho más significativo que vaya a La Revuelta, dada la guerra abierta -y de sobra conocida- entre El Hormiguero y el programa de Broncano.