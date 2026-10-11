Era un papel para Tom Cruise o Tom Hanks, pero el hijo de alguien del estudio propuso a Keanu Reeves porque era guapo y lo cogieron a él

Hay decisiones de casting que pueden cambiar por completo una película. Y no siempre estos cambios forman parte de una decisión estrictamente artística. Ese es un poco el caso de Speed: Máxima potencia, el título de Jan de Bont que en 1994 arrasó en los cines de todo el mundo. Por aquel entonces, Keanu Reeves, su protagonista, todavía no era una estrella consolidada y los 350 millones de dólares recaudados por el filme de la 20th Century Fox ayudaron a construir la carrera ascendente de un icono actoral que ya empezaba a demostrar un magnetismo especial con los espectadores. Aunque la decisión de elegirlo, según reveló el guionista Graham Yost, se debió principalmente a que el hijo de algún productor dijo que Reeves estaba «cañón».

L.a trama de Speed se centra en un policía de Los Ángeles que se ve atrapado junto a varios pasajeros en un autobús con una bomba. Las reglas son tan sencillas como amenazantes: nadie puede bajarse del mismo y el vehículo no puede disminuir su velocidad por debajo de los 80 kilómetros por hora. Para más inri, cuando el conductor es herido al principio de la amenaza terrorista, una joven pasajera (Sandra Bullock) debe asumir el control del autobús.

Para un filme tan frenético, Yost explicó que el estudio primero buscó a perfiles que garantizasen un reclamo directo y que ya hubiesen demostrado de forma solvente poder protagonizar producciones frenéticas asumiendo la figura del rol de acción principal. La idea principal fue la de buscar a alguien como Tom Hanks o Tom Cruise, pero tras pensar un poco en la referencia superficial del hijo de alguien del estudio, tanto el autor de la adrenalínica historia como los ejecutivos de los despachos vieron a Reeves como un perfil que encajaba perfectamente dentro de la trama.

El punto de partida del casting de Keanu Reeves en ‘Speed’: «Está cañón»

Hablando con SlahsFilm, Yost relataba así el proceso de la selección de Keanu Reeves:

«El hijo de alguien en el estudio dijo: ‘¿Y qué tal Keanu Reeves? Está cañón’. Y todos nos miramos y dijimos: ‘Bueno… ¿el de Bill y Ted?’. Pero luego dijimos: ‘Espera un segundo, estuvo genial en Parenthood, vamos a reunirnos con él’».

El guionista relató que Reeves llegó en moto al estudio y que nada más verlo bajar con su buena estatura y su físico esbelto supieron que podía ser perfectamente él. Porque además, la industria ya lo había visto trabajando en Le llaman Bodhi y sabían a la perfección que daba «el pego como policía».

Años después, Reeves no volvería para la secuela porque el guion le pareció realmente malo.

¿Dónde está disponible ‘Speed’ en el streaming?

Speed: Máxima potencia está disponible en la plataforma de Disney Plus y en Tivify.