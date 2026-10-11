La épica película de fantasía de 493 millones de dólares vuelve a las listas de éxitos después de 16 años

Si este verano disfrutaste con la película La Odisea de Christopher Nolan, no te puedes perder en Netflix la película Furia de Titanes (Clash of the Titans) que se estrenó en nuestras salas de cine en 2010 y según FlixPatrol esta película se acaba de posicionar en el noveno puesto del ranking global de Netflix de las 10 mejores películas. Aunque cuando se estrenó en las salas de cine, no obtuvo buenas críticas, parece ser que los espectadores actuales están reconociendo el valor de esta cinta fantástica dirigida por Louis Leterrier. Esta cinta cuenta a épica lucha de Perseo, el hijo de Zeus que fue criado como un humano, el cual emprende un peligroso viaje para frenar la ira de los dioses y derrotar al vengativo Hades antes de que destruya la Tierra. Furia de Titanes es una película perfecta para los que estén buscando una cinta fantástica que bebe de la mitología griega.

Aunque cuando se estrenó en las salas de cine en 2010 obtuvo algunas críticas negativas por su uso excesivo de efectos visuales y su débil guion, está claro que la película está teniendo bastante éxito en esta segunda oportunidad. Hay que aclarar que en la taquilla Furia de Titanes sí funcionó ya que esta película contó con un presupuesto de 125 millones de dólares y logró una recaudación de 493 en todo el mundo. Esta película es una producción australiano-estadounidense dirigida por Louis Leterrier a partir de un guion de Travis Beacham, Phil Hay y Matt Manfredi y está protagonizada por el actor Sam Worthington y cuenta en su reparto con Ralph Fiennes y Liam Neeson.

Dos años después se estrenó la cinta La Ira de los Titanes (Wrath of the Titans) en 2012, la secuela de Furia de Titanes, que fue dirigida por Jonathan Liebesman, producida por Basil Iwanyk y Polly Cohen Johnsen. Esta nueva cinta estuvo protagonizada por los actores Sam Worthington, Rosamund Pike, Toby Kebbell, Liam Neeson, Ralph Fiennes y Edgar Ramírez.

¿De qué trata la película Furia de Titanes?

Esta película comienza cuando los dioses principales, Zeus, Poseidón y Hades después de haber derrotado a los titanes se reparten el mundo. Zeus creó a los humanos, pero un tiempo después tras la Guerra de Troya y la vuelta de Odiseo a Ítaca, algunos de estos comenzaron a desafiar a sus creadores.

Acrisio, al descubrir la concepción de Perseo por la reina Danaey Zeus, ordenó la ejecución de la reina y encerró al recién nacido en un féretro con su cadáver. Zeus enfadado golpeó a Acrisio con un rayo y le deformó y esté arrojó el féretro al mar. Perseo es encontrado y criado por el pescador Dictis y su esposa Mármara.

Unos años más tarde, Perseo observa cómo los soldados de la ciudad de Argos destruyen la estatua de Zeus y declaran la guerra a los dioses. La furia de los dioses se desata y Hades mata a todos los soldados y destruye el barco pesquero de Dictis. Toda la familia se ahoga excepto Perseo que será el único superviviente. Desde ese momento Perseo emprende un peligroso viaje para frenar la ira de los dioses y derrotar al vengativo Hades antes de que destruya la Tierra.

El reparto de esta película mítica

Otro de los puntos fuertes de esta película es que está protagonizada por Sam Worthington, al cual conocemos por interpretar al personaje de Jake Sully en la saga Avatar de James Cameron. En esta película da vida a Perseo y en el reparto también están actores tan conocidos como Ralph Fiennes que da vida a Hades y Liam Neeson da vida a Zeus.

También en el reparto están los actores Gemma Arterton como Io, Mads Mikkelsen como Draco, Alexa Davalos como Andrómeda, Liam Neeson como Zeus, Ralph Fiennes como Hades, Natalia Vodianova como Medusa, Izabella Miko como Atenea, Nicholas Hoult como Eusebios, Liam Cunningham como Solon, Hans Matheson como Ixas e Ian Whyte como el djinn Sheikh Suleiman, entre otros muchos.

La película Furia de Titanes es una buena opción para los amantes de la mitología y los que disfrutan con estas aventuras fantásticas protagonizadas por dioses y héroes. Aunque es cierto que los efectos visuales son en algunos momentos excesivos, es una cinta interesante, que cuenta con un buen ritmo y que ayuda a conocer esta historia mítica.

La película Furia de titanes es perfecta para disfrutarla cualquier fin de semana de otoño y se puede encontrar en las plataformas de streaming Netflix, Prime Video, Max y en Movistar Plus+. Y si se quiere completar la experiencia también está disponible su secuela La ira de Titanes en las plataformas de streaming Movistar Plus+ y en HBO Max.