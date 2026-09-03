Cristina Pardo estrena ‘La Mesa’ con un ataque a Sánchez por Ceuta: «El Gobierno no ha actuado»

Hoy miércoles 2 de septiembre se ha estrenado La Mesa, el programa que supone el esperado desembarco de Cristina Pardo en Antena 3 tras 20 años ligada a La Sexta. El espacio, dirigido por Belén García y producido por Buendía Estudios, ha girado en torno a cuatro mesas interconectadas en las que se ha analizado la actualidad desde distintos puntos de vista.

«Hola, muy buenas. Sean indulgentes. Estamos en directo y estamos en Antena 3. No lo digo por ustedes, que ya lo tienen claro, sino que lo digo por mí, que llevaba 20 años viviendo en otro piso y ahora me he cambiado», ha comenzado diciendo Cristina Pardo para después explicar que la mesa ante la que estaba sentada tenía «vida propia», una especie de IA que se quejará o cambiará cosas según le convenga.

📺 Así da la bienvenida @cristina_pardo a este nuevo espacio de información y actualidad que es #LaMesaEstreno en @antena3com 😍👏🏻 ¡Menudo comienzo! Directo ▶ https://t.co/ihEPFsNMiq pic.twitter.com/m96CRgQLwK — La Mesa (@LaMesa_A3) September 2, 2026

Los periodistas Vicente Vallés, Irene Dorta, el analista político Javier Nart y el consultor político y ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, fueron los primeros en sentarse en La Mesa.

El programa ha comenzado con la invasión en Marruecos de hace un mes, señalando los últimos informes que señalan a Marruecos como responsable y destapan la falta de planificación del Gobierno.

Vallés ha dicho: «No me sorprende nada ya. No me sorprende el informe porque, más allá de lo que se haya dicho, está el sentido común (…) Podemos pensar que, por acción o por omisión, las autoridades de Marruecos han permitido que esto pase».

Albertio Saiz, director del Centro Nacional de Inteligencia del 2004 al 2009, ha aparecido en directo en el programa de Antena 3 y ha dicho, sobre el informe de la policía sobre la evaluación de la situación en Ceuta y que apunta que el Gobierno sabía de la invasión, aunque hay ministros que niegan que dicho informe advirtiera de lo que ha ocurrido : «No sé qué decir. Hay muchos elementos sueltos y para mí no tiene mucho valor (…) La labor de Inteligencia tiene su complejidad. Claro que me fío del CNI».

«¿Usted cree que puede ocurrir una avalancha de 80.000 marroquíes sin que lo sepa el servicio secreto de Marruecos o los servicios españoles?», le ha preguntado Pardo a Saiz, a lo que él ha respondido: «No. Me parece prácticamente imposible. Saber que iba a haber un problema, lo sabían».

Sobre la posición de Pedro Sánchez de defender a Marruecos, Cristina Pardo ha dicho que no sabe si la labor del Gobierno ha podido gustar a los ceutíes, puesto que, parece, se han hecho «más carantoñas a Mohamed VI que a los propios ciudadanos». Alberto Sainz ha contestado que la acción del Gobierno ha sido, principalmente, «lenta».

Cristina Pardo ha sido muy clara cuando se ha hablado del espionaje que Marruecos hizo, en 2002, de los móviles de Pedro Sánchez y de otros miembros del Gobierno: «Lo único que sabemos es que en 2021 se produjo una avalancha en Ceuta y se actuó, pero ahora ha habido una avalancha y no se ha actuado. Esto es un hecho. Se actuó (en 2021) porque, por aquel entonces, de manera contundente, pero una vez que trascendió que se había espiado el móvil del presidente y de otros ministros, cuando se ha producido un hecho similar, no se ha actuado.

«Es muy raro que un presidente compadezca ante la nación y luego se vaya de vacaciones y a la vuelta diga que él tiene derecho a vacaciones. Los ceutíes también tenían derecho a vacaciones», ha expresado Pardo mientras debatía con Iván Redondo.