La confesión sexual de Guitarricadelafuente ante Rosalía antes de viajar a Cannes: «Me faltaba calle»

Guitarricadelafuente, protagonista de La bola negra, ha pasado por el ya famoso confesionario de Rosalía, donde el artista ha relatado cómo fue su primera experiencia sexual. El cantante, que debuta en el cine con una de las tres películas españolas que competirán por la Palma de Oro en el Festival de Cannes, ha revelado que la escena fue surrealista, hasta el punto de que le dijeron que «le faltaba calle».

Los artistas mantuvieron una conversación en el confesionario del Lux Tour, en Barcelona. De hecho, lo hicieron en catalán. «Te voy a contar la historia del primer hombre que probé en mi vida», adelantó. Se trata de una persona a la que conoció a través de Instagram, cuando tenía 19 años, con el que quedó después de semanas intercambiando mensajes.

Guitarricadelafuente tomó la decisión porque, si no lo hacía, «no saldría del armario hasta los 40 años»: «Tengo que quitarme esta tirita». Su disposición le hizo desplazarse desde Benicàssim hasta Sevilla para encontrarse con él. Fueron a una fiesta «increíble» en la que «estaba en el cielo por primera vez», narró. Pero todo dejó de ser tan celestial cuando su anfitrión lo llevó a El Rocío.

Fue una full experience, según Rosalía, una etiqueta que Guitarricadelafuente matizó: «Andalusian full experience total». «Llegamos a una casa de hermandad, era diciembre, hacía un frío de la hostia. Me despierto, intento encender la luz y no funciona. El tío ya no estaba allí», explicó el cantante sobre el momento en el que ya estaban en El Rocío.

A continuación, intentó ducharse, pero «el agua no funcionaba», y quiso comer y abrir la ventana, pero tampoco pudo. «No se podía hacer nada, me decían que era para los de la hermandad. Sólo podía hacer una cosa, que era lo que había ido a hacer», detalló. Por eso, su primera experiencia sexual se produjo «sin luz, sin agua, sin abrir ventanas», un entorno que desprendía «una peste a inexperiencia».

Rosalía a Guitarricadelafuente: «¿Era un carcelero?»

Rosalía verbalizó en ese momento lo que todo el público del concierto estaba pensando mientras escuchaba el relato, a juzgar por el aplauso con el que se le ovacionó: «¿Estabas con un amante o con un carcelero?».

A su vuelta a Benicàssim, recibió mensajes del chico de Sevilla, que no fue especialmente agradable y le invitaba a romper el contacto: «Es que yo no quiero ser profesor de nadie, quiero a alguien con experiencia, te falta mucha calle».

Pese a ello, su amante reapareció de manera inesperada años después, cuando el nombre de Guitarricadelafuente empezaba a sonar en el circuito musical. Volvió a escribirle para pedirle entradas para uno de sus conciertos en Sevilla. El artista decidió ser tan tajante como su interlocutor cuando lo mandó a paseo: «Le envié el link de Ticketmaster».