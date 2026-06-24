De arrasar en taquilla con 1.490 millones de dólares a tu sofá: ‘Avatar: Fuego y ceniza’ llega hoy al streaming

Hoy en día, la diferencia temporal entre el estreno en salas y el salto al streaming no suele superar la barrera de los tres meses. Sin embargo, cuando la película en cuestión es un hito de taquilla, los grandes estudios procuran intentar prolongar ese éxito lo máximo posible. Tanto en el propio patio de butacas como después, dentro de la ventana de alquiler o compra online. Ese es precisamente el caso de la película que, medio año después, por fin llega a las plataformas sin ningún tipo de coste adicional. Avatar: Fuego y ceniza está disponible desde hoy mismo en el catálogo de Disney Plus.

Estrenada a finales del pasado 2025, la tercera parte de la franquicia de Pandora tuvo al final un desempeño brutal en la taquilla internacional. El filme de James Cameron recaudó 1.490 millones de dólares en el box office y, a pesar de semejantes números, en la casa del ratón no quedaron especialmente contentos con el desempeño financiero del proyecto. No es para menos, pues con una inversión presupuestaria de 400 millones, el nuevo capítulo de Jake Sully y su familia no comenzó a dar beneficios hasta superar casi la barrera de los 1.000 millones. Pero es que además esos resultados marcan una tendencia peyorativa para la propiedad intelectual. La primera Avatar, con 2.923 millones, es la cinta más taquillera de la historia del cine y su secuela, El sentido del agua, ocupa el tercer puesto con 2.334 millones. Fuego y ceniza se ha quedado muy lejos de esas cifras, quedándose fuera del top 15 global de Olimpo de la taquilla.

¿De qué trata ‘Avatar: Fuego y ceniza’?

La trama principal de Fuego y ceniza nos sitúa poco tiempo después de los devastadores acontecimientos vividos por la familia de Jake Sully y Neytiri. Con la intención de permanecer unidos, el grupo emprende un largo viaje con la ayuda de los Mercaderes del Viento. Sin embargo, la travesía se interrumpe de forma violenta cuando en su camino se encuentran con una tribu de Na’vi hostiles, el llamado Pueblo de las Cenizas.

En la cinta repite la mayoría del reparto principal de la saga, con Sam Worthington, Zoe Saldaña y Stephen Lang retratados, vía captura de movimiento. Como principal novedad, el elenco incluye a Oona Chaplin, quien da vida a la líder del violento grupo étnico de Pandora, Varang.

Avatar: Fuego y ceniza se llevó el Oscar a los mejores efectos visuales y, a nivel narrativo, ofreció una perspectiva y tono más oscuro a lo que la IP nos tenía acostumbrados.

¿Cuándo podremos ver las siguientes entregas de la saga?

Los fans de la saga deberán esperar para volver a ver al planeta Pandora en las salas de cine. El estudio necesita reestructurar su modelo de negocio y que cada entrega no suponga un riesgo millonario para Disney.

Por el momento, Avatar 4 está programada para llegar a los cines el 21 de diciembre de 2029 y la quinta entrega, el 19 de diciembre de 2031.