La acaban de estrenar y ya ha batido todos los récords de Netflix: la serie en inglés más vista y 17 millones de visualizaciones en sólo 4 días

El pasado 8 de octubre se estrenó en Netflix la serie Bajo la superficie y en solo cuatro días logró 17 millones de visualizaciones en todo el mundo. Una cifra que la convierte en la mejor que ha obtenido en Netflix una producción canadiense, según la propia plataforma de streaming, y la coloca por delante de Wayward que debutó con 8,2 millones de visualizaciones en 2025. Esta miniserie de acción y misterio está protagonizada por el conocido actor Josh Hartnett y cuenta la historia de Calvin Penney, un hombre marcado por la misteriosa muerte de su padre en una pequeña comunidad pesquera de Terranova. Todo cambia para él cuando la aparición de una criatura marina obligará al protagonista a colaborar con una investigadora interpretada por Mackenzie Davis para saber qué está pasando en el pueblo. Bajo la superficie es una intensa miniserie de acción de solo 6 episodios de una duración aproximada 40 minutos cada uno perfecta para un maratón para un maratón de fin de semana.

La serie Bajo la superficie ha sido creada por Jesse McKeown que es uno de los guionistas de The Umbrella Academy. Esta serie se ha rodado en Canadá en impresionantes escenarios naturales de la provincia de Terranova y Labrador, concretamente en las localidades de San Juan, Pouch Cove y Brigus South, y ha contado con residentes de la zona para reflejar el trabajo de los pescadores de la comunidad pesquera. Su creador ha comentado que, aunque la criatura es ficticia, se basó en el carácter de los residentes en estas comunidades pesqueras reales de Terranova para reflejar el comportamiento y la resiliencia de los habitantes.

¿De qué trata la serie Bajo la superficie?

Esta miniserie está ambientada en una remota y aislada comunidad pesquera de Terranova llamada Snooks Arm. Su protagonista es un pescador de la zona llamado Calvin Penney, cuyo papel es interpretado por el actor Josh Hartnett. Un hombre cuyo pasado está marcado por diversas tragedias familiares y que está intentando reconstruir su vida .

Pero todo se tuerce cuando una misteriosa y gigantesca criatura marina comienza a aterrorizar al pueblo. Calvin Penney decide unirse a la doctora Fonda Howander, papel interpretado por la actriz Mackenzie Davis, una bióloga marina que llega a la zona para investigar los extraños sucesos oceanográficos. Su intención es descubrir qué está pasando para ayudar a sus vecinos que están bastante asustado e intentar proteger a su familia.

El reparto de esta nueva serie

Como ya hemos señalado, el actor Josh Hartnett interpreta el papel del pescador Calvin Penney. Este actor es conocido por su papel del piloto Danny Walker en la película Pearl Harbor en 2001. También le hemos visto protagonizando el thriller La trampa en 2024 y en Oppenheimer en 2023 interpretó al científico Ernest Lawrence.

También tienen un papel de peso en esta serie la actriz Mackenzie Davis que da vida a la doctora Fonda Howander, una conocida investigadora marina y el actor Charlie Heaton interpreta el papel de Wade Penney, el hijo de Calvin.

También en el reparto de la serie Bajo la superficie están los actores Ruby Stokes como Mary Penney, Kaleb Horn como Noah Townsend, Rohan Campbell como Jay Penney, Willow Kean como Ruth Penney, Mary Walsh como la alcaldesa Linda Best, Natasha Henstridge como Jan Hicks, Joshua Close como el oficial Jaxon Noseworthy, Shawn Doyle como Walton Budgell, Joel Thomas Hynes como Jerry Biles, Darrin Baker como Keith Pratt, Tantoo Cardinal como Anik y Jeff Yung como Jojo, entre otros.

En suma, la serie Bajo la superficie es una buena opción para los que disfrutan con las producciones de acción y aventuras y cuenta una historia original y bastante diferente a todo lo que conocemos. Una serie que destaca por no ser solo una ficción de monstruos sino también por mostrar la decadencia de los pequeños pueblos pesqueros y el drama familiar. Entre sus puntos fuertes está su ritmo ágil y la brillante interpretación de su protagonista, el actor Josh Hartnett que borda el papel del pescador Calvin Penney.

Sobre si habrá una segunda temporada de la serie Bajo la superficie, todavía Netflix no ha confirmado nada, pero está claro que esta serie ha funcionado muy bien si nos fijamos en las cifras de visualizaciones y posiblemente la plataforma de streaming intente impulsar una nueva entrega.

Para los que estén buscando series de este estilo, en Netflix se pueden encontrar otras como Misa de medianoche de Mike Flanagan o el thriller islandés Trapped en el que se cuenta como una tormenta de nieve aísla por completo a un pueblo costero.