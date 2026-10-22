27 años después de su estreno, esta película sigue siendo una de las favoritas del público: ganó 5 Óscar, 90 galardones más y fue elegida como el mejor título de 1999

En el análisis cinematográfico de la historia del séptimo arte, siempre se suele mencionar a los 70 como la mejor década del cine. Razón no falta; aquellos años fueron una explosión de creatividad en la que grandes realizadores tomaron de verdad el control artístico de sus proyectos. Sin embargo, pocas etapas del audiovisual resisten la comparación con la calidad de los proyectos que se estrenaron en el ocaso del siglo XX: 1999 posee un calendario repleto de largometrajes que son auténticas obras maestras.

Matrix, El dilema, El sexto sentido, El club de la lucha, Una historia verdadera, Magnolia, La milla verde, Todo sobre mi madre… resulta realmente complicado encontrar en cualquier otro año, una concatenación cualitativa de semejante nivel fílmico. Aunque más de 25 años después, la favorita del público sigue siendo la ópera prima de Sam Mendes, American Beauty.

Con un presupuesto de 15 millones de dólares, la sátira norteamericana de DreamWorks SKG terminó recaudando 356 millones en el box office internacional. Un clamor popular correspondido con el análisis crítico de una prensa especializada que aplaudió con unanimidad el debut de Mendes, el guion original de Alan Ball y un casting repleto de interpretaciones magníficas, con Kevin Spacey liderando el reparto, un carisma inapelable en la piel del cuarentón en crisis, Lester Burnham.

¿De qué trata ‘American Beauty’?

La trama nos pone en la piel de Lester, un hombre que roza la mediana edad y al que nada le va demasiado bien en su vida, ni en su trabajo ni con su mujer Carolyn (Annette Bening). Pero algo se despierta en él cuando conoce a la atractiva amiga de su hija. Lester intentará impresionarla cambiando radicalmente su forma de vivir.

American Beauty ganó cinco premios de la Academia: mejor fotografía, guion original, dirección, actor principal para Spacey y la consideración reina de la noche, el Oscar a la mejor película.

Además de Bening y Spacey, quien ya había obtenido la estatuilla dorada por su papel en Sospechosos habituales (1996), el elenco secundario se completó con Thora Birch, Allison Janney, Peter Gallagher, Mena Suvari, Wes Bentley y Chris Cooper, entre otros.

Una sátira sobre el ‘American Way of Life’

Por el excelente filme de Mendes ha pasado ese ojo clínico siempre preciso que es el paso del tiempo. Entre otras, cosas porque ni el guion de Ball ni la puesta en escena del realizador británico se anclaron en su momento a ningún tipo de tendencia.

En vez de jugar con la morbosidad o la hiperventilación, American Beauty desmantela el mito del sueño americano, criticando el materialismo, la represión y la falsedad de las apariencias presentes en una clase media estadounidense que posee, aparentemente, el «pack de la felicidad» que durante años se vendió como la panacea del éxito en la cultura moderna.

Un simulacro de la felicidad fragmentado que respira un mensaje contundente: la verdadera belleza, ligada a la felicidad, no responde a estándares, sólo se debe a la aceptación personal y la admiración de la realidad cotidiana de nuestros días.

¿Está disponible en el streaming?

Desgraciadamente, en el momento de la elaboración del presente artículo, American Beauty no está disponible bajo suscripción en ninguna plataforma. Sí que se puede acceder a su visionado, a través del alquiler o compra que ofrecen la oferta del streaming de Rakuten TV, Prime Video y Apple TV.