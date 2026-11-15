El Ferrari más caro de la historia: el exclusivo superdeportivo que se ha vendido por 16,76 millones de euros en Las Vegas

La primera vez que Ferrari rompió un récord oficial de automovilismo fue el 25 de mayo en el circuito de las Termas de Caracalla, cuando el piloto Franco Cortese llevó al Ferrari 125 S a la victoria. Entonces, la escudería se alzaría con la primera gran victoria de su historia. Esa fecha quedó grabada en los anales de esta compañía, pero después de tantos años es de esperar que este récord no ha sido el único que ha cumplido. Sus diseños, su tecnología y la reputación que ha obtenido esta compañía han hecho que celebrar récords se convierta casi en parte de la indosincracia de sus vehículos. El último que ha cumplido ha estado disputado en el terreno económico, concretamente, en las subastas.

Este campo es otro de los que tanto controla la firma. No en vano, sus modelos siempre tienden a ocupar las primeras posiciones en las máximas cuantías de los lotes totales. Pero esta vez ha sido diferente. Esta vez uno de los modelos de Ferrari no ha destacado por ser el objeto más valioso adquirido en la subasta, sino por haber sobrepasado su propio récord, y es que nunca antes se había vendido un Ferrari F50 tan caro como el que salió a subasta recientemente en Las Vegas. Y el precio obtenido superó en casi cinco millones al récord histórico de este modelo en subasta.

Quienes fueron testigos de este hito histórico para el modelo de finales de los 90 fueron los asistentes a la Broad Arrow Las Vegas. Un encuentro que este año celebraba su segunda edición a finales del mes pasado, registrando una cifra de recaudación total de 92,8 millones de dólares, lo que al cambio equivaldría a 83,11 millones de euros.

El precio de la historia

Lo particular de este modelo no sólo es la particularidad de su origen, sino el excepcional marcaje con el que llegó a manos de su siguiente dueño: este modelo apenas tenía 171 kilómetros en el odómetro. O lo que es lo mismo, este vehículo podría decirse que estaba casi nuevo de taller. Poco usual en un modelo de estas características, pero que le valieron para abandonar Las Vegas con un valor de 18,7 millones de dólares, unos 16,8 millones de euros.

Y eso que este vehículo no estaba precisamente pensado para la exposición. Su fundación estaba estrechamente relacionada con BPR Global GT, un prestigioso campeonato internacional de automovilismo de velocidad para coches de gran turismo. Dentro del catálogo de la carrocería, conforma uno de los modelos más exclusivos jamás hechos, del que sólo fueron fabricados 349 ejemplares entre 1995 y 1997. Incluso este modelo tenía su propia versión de competición concebida para las carreras internacionales de GT.

Este vehículo en particular fue uno de esos que Ferrari guardó en la última tirada de vehículos que fabricó. Con tan solo dos puertas y su particular tono Rosso Corsa, el capó de este vehículo desata el carácter deportivo con el que surgió esta línea. Con muescas y alerones que diferenciaron este modelo de su homónimo de carreras.

Pero sus prestaciones y servicios iban más allá, y es que en el interior se encuentra la carrocería de piel negra y un detalle. Su nuevo propietario se ha podido hacer también con todo aquello que se entregaba en la edición original. Hablamos del techo rígido, la maleta de vuelo, el equipaje a juego, las zapatillas de conducir y las herramientas originales.