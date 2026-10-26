Es el fin de los vaqueros azules: este es el color que está de moda en otoño de 2026

Los vaqueros azules son una de las prendas más fiables del armario, pero incluso los clásicos cambian de aspecto con cada temporada. Tras años en los que han convivido los cortes rectos, los modelos anchos y las siluetas ajustadas, ahora la tendencia está puesta en el color. Hay otro color que está de moda durante el otoño de 2026.

Los vaqueros marrones empiezan a ganar espacio como alternativa al denim azul de siempre, con una paleta que va desde el chocolate profundo hasta el caramelo y el topo. El cambio no exige abandonar los básicos: basta con cambiar el tono para actualizar también el conjunto en diferentes momentos del año. El marrón lleva varias temporadas consolidándose en abrigos, bolsos, calzado y prendas de punto, y ahora se incorpora con fuerza a los vaqueros. La revista noruega KK destaca este giro cromático para el otoño de 2026, identifica los vaqueros marrones como uno de los tonos clave de la temporada. Su atractivo está en que funciona como un neutro, pero resulta más cálido que el negro y menos habitual que el azul.

El color de moda para los vaqueros este otoño 2026

Puede vestir un estilismo informal sin perder pulcritud y encaja con colores claros y tonos terrosos. La tendencia no depende de una única silueta: aparecen modelos rectos, de pierna ancha, flare y barrel.

Así, cada persona puede elegir el corte que mejor se adapte a su armario y renovar los vaqueros sin renunciar a la comodidad ni a la versatilidad. Permite actualizar el armario sin perder los cortes clásicos que funcionan bien temporada tras temporada.

Del chocolate al caramelo: los tonos de marrón que son tendencia

El marrón no es un único color. Los tonos chocolate y espresso aportan profundidad y pueden sustituir al negro en conjuntos cotidianos. Las variantes caramelo, camel o topo son más ligeras y combinan bien con prendas claras. También existen versiones con lavado desgastado que conservan el aspecto informal del denim.

Una fórmula sencilla consiste en llevar los vaqueros marrones con camiseta blanca, camisa azul pálido o jersey crema. Estos colores suavizan el conjunto y permiten que el pantalón destaque. Para una imagen coordinada, se puede elegir una chaqueta beige o un abrigo camel. El calzado blanco aporta contraste.

Un look completo en marrón

Quienes prefieran una propuesta más atrevida pueden combinar distintas tonalidades marrones. Un pantalón chocolate, un jersey avellana y un abrigo camel crean profundidad porque contrastan. Para evitar un resultado uniforme, conviene mezclar texturas, como denim, punto y ante, o añadir un cinturón oscuro.

El marrón también admite colores menos previsibles. Una camiseta rosa empolvado aporta suavidad; el burdeos crea una combinación otoñal más intensa y el verde oliva refuerza la paleta natural.

Los vaqueros chocolate dan un aire más estacional incluso a una camiseta de rayas rosas, como muestra el estilismo urbano de Gigi Hadid. El truco está en dejar que el denim sea la base y reservar los colores más vivos para una o dos prendas.

Qué corte elegir para el color de moda de los vaqueros en otoño

El tono puede cambiar el efecto de una silueta conocida. Los vaqueros rectos son fáciles para empezar: funcionan con zapatillas, mocasines y botines. Los modelos de pierna ancha ofrecen una imagen más bohemia y se equilibran con camisetas ajustadas o jerséis cortos.

Los barrel, de volumen curvado, dan un aire contemporáneo; los flare quedan bien con botas y zapatos de punta. No hace falta cambiar de corte para probar la tendencia: el color ya introduce novedad.

De día, basta con zapatillas, camiseta y chaqueta ligera. En la oficina, los vaqueros marrones combinan con camisa, blazer y mocasines. Por la noche, un top negro, joyería discreta y zapatos de tacón transforman el pantalón sin necesidad de cambiarlo. Mantiene el carácter práctico del denim, con un acabado más refinado.

¿Este color sustituirá a los vaqueros azules?

No hace falta guardar los jeans azules. El marrón amplía las posibilidades del armario y encaja especialmente bien en los meses fríos. Al ser un tono recurrente en la moda otoñal, no depende necesariamente de una silueta efímera. Elegir un modelo de calidad y un corte cómodo permite llevarlo más allá de una temporada.

El atractivo de los vaqueros marrones está en su facilidad: combinan con básicos conocidos, funcionan en estilos diferentes y actualizan un conjunto sin exigir una transformación completa.

Así tenemos varias tonalidades para que puedas llevar uno distinto cada día. Del chocolate al caramelo, esta temporada el denim demuestra que, a veces, basta con cambiar el color para volver a mirar de otra manera una prenda de siempre.

Ejemplo de vaqueros marrones

Vaquero de mujer – Jack & Jones – Marrón en El Corte Inglés

Jeans de corte baggy y tiro medio, diseño de cinco bolsillos y cierre de botón y cremallera.