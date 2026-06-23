Una ex empleada de Zara desvela los trucos para conseguir las mejores prendas en las rebajas

Las rebajas de verano de Zara son uno de los eventos más esperados por los amantes de la moda. Cada año, miles de compradores esperan el momento exacto en el que aparecen los primeros descuentos para hacerse con prendas de temporada a precios mucho más bajos. En 2026, Zara vuelve a adelantar el inicio de sus rebajas, apostando una vez más por el canal online antes que por las tiendas físicas. Los trucos para conseguir las mejores prendas en las rebajas.

Según el calendario anunciado para esta campaña, las rebajas de verano de Zara comenzarán el 24 de junio de 2026 en la aplicación móvil a partir de las 21:00 horas y en la página web desde las 22:00 horas. Las tiendas físicas se sumarán a los descuentos el 25 de junio. La recomendación de los expertos es comprar online durante las primeras horas, ya que muchas de las tallas más demandadas suelen agotarse rápidamente. Además, la aplicación móvil suele tener acceso anticipado respecto a la web, lo que ofrece una ventaja importante para quienes buscan las mejores oportunidades.

Los trucos para conseguir las mejores prendas en las rebajas de Zara

Tener preparada la cesta antes que empiecen las rebajas

Uno de los secretos mejor guardados por los compradores habituales es añadir previamente a favoritos o a la cesta todas las prendas que interesan. Cuando llegan los descuentos, basta con acceder rápidamente y finalizar la compra. Esto evita perder tiempo buscando artículos mientras otros usuarios los compran.

Buscar Zara en otros países

Este es uno de los trucos más utilizados por los compradores más experimentados. Consiste en entrar en Google y buscar «Zara + país», por ejemplo «Zara Portugal», «Zara Francia» o «Zara Alemania».

Después, se abre una pestaña nueva con cada país y se comprueba si las rebajas ya están activadas allí. Noelia Mujica, influencer y ex empleada de Zara, asegura que siempre usa UK o Netherlands y que una vez en la tienda, “Vemos todas las prendas que están en rebajas”.

Comprar primero desde la aplicación móvil

La app de Zara suele activar los descuentos antes que la página web. En las rebajas de verano 2026, la aplicación comenzará a mostrar precios rebajados una hora antes que muchos compradores acudan a la web. Esta diferencia puede resultar decisiva para conseguir las tallas más populares.

Revisar las reposiciones de stock

Que una talla aparezca agotada no significa que haya desaparecido para siempre. Zara suele realizar reposiciones durante los primeros días de rebajas, tanto online como en tienda física. Revisar el producto varias veces al día puede dar una segunda oportunidad para conseguir la prenda deseada.

Priorizar básicos y prendas atemporales

Las rebajas son una excelente oportunidad para comprar prendas que seguirán siendo útiles durante varias temporadas. Blazers, camisas blancas, pantalones de lino, vaqueros o vestidos básicos suelen ofrecer una mejor relación calidad-precio que las tendencias más pasajeras.

Si vas a la tienda, mira bien los probadores

Una de las recomendaciones que dan algunas ex empleadas de la tienda Zara es ir a los probadores y verás carros o bien cantidad de prendas por esta zona que suelen estar en oferta. Algunas veces estos carros no se pueden tocar, pero si quien esté en el probador se despista ya puedes ir a por esta ropa porque suele ser siempre la que dejan otros posibles compradores y es mucho más barata.

Consejos para aprovechar mejor las rebajas de Zara

Haz una lista de las prendas que realmente necesitas.

Establece un presupuesto máximo antes de empezar a comprar.

Compara precios y descuentos antes de finalizar el pedido.

Consulta las políticas de devolución de cada compra.

Revisa varias veces tu cesta antes de pagar.

Activa las notificaciones de la aplicación para recibir avisos de reposiciones.

Compra primero las prendas más deseadas y deja los artículos secundarios para después.

Guarda capturas o referencias de los productos que te interesan antes de que empiecen las rebajas.

Aprovecha las primeras horas de los descuentos para encontrar más disponibilidad de tallas.

Evita comprar únicamente porque el precio es atractivo; el verdadero ahorro está en adquirir aquello que realmente vas a utilizar.

¿Merece la pena comprar en las rebajas de Zara 2026?

La respuesta es sí, siempre que exista una planificación previa. Las rebajas de verano de Zara permiten acceder a descuentos importantes en muchas prendas de temporada y básicos de armario.

Sin embargo, la alta demanda hace que la rapidez sea fundamental. Preparar una lista, utilizar la aplicación móvil y conocer algunos trucos avanzados, como consultar las versiones internacionales de Zara, es clave.

Si quieres aprovechar al máximo las rebajas de verano Zara 2026, la clave estará en la organización y en actuar durante las primeras horas de los descuentos.