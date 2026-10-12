Ayuso apuesta por la moda circular en el 12-O con un vestido de Rocío Osorno y una torera con guiño a la tradición española

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a destacar en el desfile del Día de la Hispanidad con un estilismo en el que la moda circular y la tradición española han cobrado importancia. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recuperado un vestido azul marino de Rocío Osorno que ya lució durante los actos organizados con motivo de la visita del Papa León XIV a España. Sin embargo, esta vez ha cambiado algunos detalles para darle una nueva vida al conjunto y adaptarlo a una de las citas más señaladas del calendario institucional.

Rocío Osorno se ha convertido en una de las diseñadoras de referencia para numerosos rostros conocidos. La sevillana, que además de influencer cuenta con su propia firma de moda, ha vestido en distintas ocasiones a personalidades que buscan diseños con personalidad para sus compromisos más especiales. Ayuso es una de ellas y, en esta ocasión, ha vuelto a confiar en una de sus creaciones para acudir al desfile del 12 de octubre.

El vestido, de color azul marino, destaca por su silueta femenina y una estructura que realza la figura sin necesidad de grandes artificios. El cuerpo semiajustado se prolonga hasta la cadera, donde se abre una falda con una caída fluida que aporta movimiento al diseño. Una pieza elegante y versátil que la presidenta ya había llevado en su encuentro con el Papa, aunque entonces la combinó con unos zapatos de tacón más bajo. Para esta celebración, ha optado por un tacón alto que estiliza el conjunto y refuerza su carácter más formal. La opción escogida ha sido de Isabel Abdo Shoes, una de sus firmas de calzado de referencia.

La gran diferencia respecto a aquella aparición está en la chaqueta. Ayuso ha elegido una prenda de inspiración torera que introduce un guiño a la tradición española y transforma por completo el resultado. Su estructura marcada, las mangas largas y los bordados florales en tonos dorados y ocres aportan riqueza visual, mientras que los ribetes ornamentales rematan el diseño. Una elección que encaja con el espíritu del Día de la Hispanidad y que añade personalidad al vestido sin restarle protagonismo. Para completar el estilismo, la presidenta ha apostado por un peinado desenfadado, con un moño bajo y varios mechones ondulados sueltos alrededor del rostro. Un acabado que suaviza la formalidad del conjunto y acompaña la combinación de prendas sin recargarla.

Con esta elección, Isabel Díaz Ayuso vuelve a sumarse a una tendencia cada vez más presente entre las figuras públicas: recuperar prendas que ya forman parte de su armario y demostrar que pueden funcionar en contextos diferentes, pero cambiando los complementos. Como ocurre con la Reina Letizia, la repetición de un vestido no impide construir una imagen distinta cuando se juega con los complementos. En este caso, la chaqueta torera ha sido la clave para renovar una creación de Rocío Osorno y convertirla en una propuesta con identidad propia para el Día de la Hispanidad.