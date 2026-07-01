Por qué recomiendan echar vinagre en el pelo: para qué sirve y cuándo usarlo sin dañar el cuero cabelludo

El verano es un momento perfecto para dedicarle tiempo a tu melena y los remedios caseros relacionados con el cuidado personal viven un momento de enorme popularidad.

Las redes sociales han impulsado la difusión de consejos que prometen mejorar la salud de la piel o del cabello utilizando productos cotidianos que cualquier persona tiene en casa, y entre todos ellos el vinagre se ha convertido en uno de los ingredientes más comentados.

Cada vez son más quienes recurren a este producto de cocina como alternativa a determinados cosméticos capilares, convencidos de que puede ayudar a limpiar el cabello en profundidad, potenciar el brillo o mejorar el equilibrio del cuero cabelludo. Su precio y la facilidad para encontrarlo han contribuido a su éxito.

Dermatólogos y profesionales de la peluquería coinciden en que el vinagre puede formar parte de una rutina de cuidado capilar, pero siempre que se emplee con moderación, diluido en agua y adaptado a las características de cada tipo de cabello. Un uso inadecuado o demasiado frecuente puede provocar irritaciones, sequedad e incluso alterar la barrera natural del cuero cabelludo.

¿Qué beneficios tiene?

Uno de los principales motivos por los que el vinagre ha ganado protagonismo en el cuidado capilar es su capacidad para ayudar a eliminar residuos acumulados. Los restos de lacas, espumas, aceites, champús secos o mascarillas pueden permanecer adheridos al cabello con el paso del tiempo, restándole ligereza y brillo.

Al utilizarse de forma puntual y correctamente diluido, el vinagre contribuye a retirar parte de esa acumulación, dejando una sensación de limpieza más profunda. Además, muchas personas destacan que el cabello adquiere un aspecto más brillante y una textura más suave después de su aplicación.

Otro de los efectos que se le atribuyen está relacionado con el equilibrio del pH del cuero cabelludo. Mantener ese equilibrio resulta importante para conservar la salud capilar, ya que un pH alterado puede favorecer la aparición de irritaciones, exceso de grasa o sensación de sequedad.

No todos los vinagres son iguales

Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que cualquier vinagre sirve para el cuidado del cabello. Sin embargo, los expertos distinguen entre distintas variedades y recomiendan utilizar únicamente aquellas cuyas características resultan más adecuadas para este fin.

El vinagre blanco destaca por su elevada acidez y por su mayor capacidad de limpieza. Precisamente por ello debe diluirse con especial cuidado antes de entrar en contacto con el cuero cabelludo. Suele recomendarse en personas con cabello muy graso o que presentan una importante acumulación de productos de peinado, ya que ayuda a eliminar esos residuos de forma más eficaz.

El vinagre de manzana, por el contrario, posee una acidez más moderada y un pH más próximo al natural del cuero cabelludo. Además, contiene minerales, vitaminas y potasio, por lo que suele considerarse una alternativa más suave para quienes tienen el cabello seco, dañado, teñido o con rizos que necesitan un mayor nivel de hidratación.

¿Cómo aplicarlo correctamente?

La clave para utilizar el vinagre con seguridad está en la dilución. Los profesionales recomiendan mezclar una parte de vinagre con una parte de agua o incluso aumentar la cantidad de agua hasta una proporción de una parte de vinagre por dos de agua, especialmente cuando se trata de personas con el cuero cabelludo sensible.

Una vez preparada la mezcla, lo habitual es utilizarla después del lavado habitual del cabello. El líquido se vierte lentamente sobre la melena y el cuero cabelludo, realizando un masaje suave con la yema de los dedos para favorecer una distribución uniforme.

Después de unos minutos de actuación, el cabello debe aclararse abundantemente con agua para eliminar cualquier resto de vinagre. Este paso resulta fundamental tanto para evitar irritaciones como para reducir el intenso olor característico del producto.

Los expertos también aconsejan no convertir este tratamiento en una práctica diaria. Aunque el vinagre pueda aportar beneficios puntuales, un uso excesivo puede resecar el cabello y alterar el equilibrio natural del cuero cabelludo, provocando precisamente el efecto contrario al que se pretende conseguir.

¿Cuánto tiempo hay que tenerlo puesto?

La duración del tratamiento varía según el resultado que se busque. Cuando el objetivo es utilizar el vinagre como un acondicionador de aclarado, basta con dejar actuar la mezcla entre tres y cinco minutos antes de proceder al enjuague final.

En cambio, quienes desean realizar una limpieza más intensa para eliminar residuos acumulados o complementar el cuidado de un cuero cabelludo con tendencia a la caspa suelen mantener la preparación durante un periodo más prolongado, que puede oscilar entre los 15 y los 30 minutos. En estos casos, después de aplicar la mezcla diluida se recomienda cubrir el cabello con una toalla o un gorro de ducha antes de aclararlo completamente.

También existe una opción mucho más rápida para quienes únicamente buscan potenciar el brillo del cabello. Consiste en realizar un enjuague final de uno o dos minutos con la mezcla de agua y vinagre tras el lavado habitual, seguido de un aclarado abundante con agua limpia para retirar cualquier resto del producto.