El dúplex del magnate David Murdock sale a la venta por 13,3 millones: 5 dormitorios, sala de música y vistas a Central Park

Vivir frente a Central Park, en plena Quinta Avenida de Nueva York, es un privilegio al alcance de muy pocos. Y hacerlo en una residencia que durante más de cuatro décadas perteneció al empresario multimillonario David Murdock convierte la experiencia en algo todavía más exclusivo. Su espectacular dúplex, situado en uno de los edificios más distinguidos de Manhattan, acaba de salir al mercado por 13,3 millones de euros . Murdock, que falleció en 2025 a los 102 años, utilizaba esta vivienda como residencia ocasional durante sus viajes de negocios a Nueva York. Ahora, la propiedad se ofrece por primera vez a nuevos compradores a través de la inmobiliaria Compass, que pone en el mercado una de esas casas que reúnen historia, arquitectura y una ubicación difícil de igualar.

520 m² de lujo en plena Quinta Avenida

La vivienda cuenta con aproximadamente 520 metros cuadrados distribuidos en dos plantas , con cinco dormitorios, seis cuartos de baño completos y un aseo . Su diseño lleva la firma de J. E. R. Carpenter , uno de los arquitectos más reconocidos por sus edificios residenciales de lujo en Nueva York, y combina la elegancia clásica con espacios amplios pensados para disfrutar de la vida cotidiana y recibir invitados.

Nada más entrar, una galería marca el tono de la casa. A partir de ahí, las estancias se suceden con una distribución que separa las zonas sociales de los espacios privados. El salón y el comedor formal conservan ese aire señorial que caracteriza a las grandes residencias de la Quinta Avenida, mientras que la biblioteca invita a disfrutar de momentos de tranquilidad lejos del bullicio de la ciudad.

Uno de los detalles más singulares es su sala de música , una estancia que aporta personalidad a una vivienda repleta de espacios poco habituales en los pisos convencionales. Además, varias habitaciones cuentan con chimeneas de leña , un elemento que refuerza la atmósfera clásica del inmueble.

Una cocina con rincón para desayunar y espacio para vinos

La cocina también está a la altura de una propiedad de estas características. Amplia y equipada con zona de comedor, dispone de un acogedor rincón para desayunar y espacio destinado al almacenamiento de vinos . La vivienda incluye, además, una zona de lavandería independiente , pensada para mantener la comodidad y la organización del día a día.

En la planta privada, el dormitorio principal destaca por sus dimensiones, sus amplios armarios y su cuarto de baño en suite . Los otros cuatro dormitorios también disponen de baño propio, una característica especialmente práctica para recibir invitados o garantizar la intimidad de cada miembro de la familia.

Un edificio con historia y vecinos ilustres

Construido en 1926 , el edificio presenta un estilo Renaissance Palazzo y fue concebido para albergar grandes residencias. A lo largo de su historia ha atraído a personalidades destacadas, entre ellas Nelson Rockefeller y William Randolph Hearst . Su atractivo no se limita a la arquitectura. La dirección ofrece privacidad, seguridad y servicios exclusivos , además de una ubicación privilegiada frente a uno de los parques urbanos más famosos del mundo. A pocos pasos se encuentran boutiques de lujo, restaurantes y museos de referencia.