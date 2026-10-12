Dónde comer cocido madrileño en Madrid: cinco restaurantes imprescindibles este otoño

Gastronómicamente, el otoño trae una gran alegría a los amantes de los platos de cuchara: vuelve la temporada de cocidos. Madrid tiene su propia identidad para hablar de cocidos, una receta que, además, tiene su propio ritual: se come en vuelcos, sin prisa. De forma que el sabor y esa sensación de satisfacción que solo dejan los platos de cuchara duran horas. Cada vez son más las interpretaciones del cocido, más lugares donde poder disfrutar versiones clásicas e interpretaciones vanguardistas. Pero nosotras hemos seleccionado cinco restaurantes donde sabes que la comanda va a responder a lo que promete: un buen cocido madrileño, de los que reconfortan de verdad.

La Gran Tasca

Dirección: Santa Engracia, 161. Madrid

La Gran Tasca es uno de esos sitios castizos, de toda la vida, donde sí o sí sabes que te vas a comer un buen cocido. Principalmente porque llevan 85 años levantando la persiana para sentar a los madrileños en torno a su receta. Un cocido que han disfrutado personalidades como Margarita de Borbón, Lola Flores, Carmen Sevilla, Miguel Ríos, Alfredo Landa o Paco Martínez Soria, hasta Hombres G, Florentino Pérez, Miguel Indurain, Ana Torroja, Jordi Évole, Andrés Buenafuente o el Gran Wyoming.

Luis Álvarez, actual gerente y tercera generación al frente del proyecto, es hoy quien dirige una de las cocinas más conocidas y tradicionales de la ciudad. Aquí el cocido se sirve con honestidad a su receta: 15 ingredientes de máxima calidad, entre verduras, hortalizas, legumbres y carnes, que se preparan durante dos días para dejar que los sabores se mezclen lentamente, y que el cocido exprese su máximo sabor. El precio por persona para poder disfrutar del cocido es de 34,50 €.

Taberna Antonio Sánchez

Dirección: C. del Mesón de Paredes, 13, Madrid.

La historia de la icónica taberna Antonio Sánchez de Lavapiés comenzó en el siglo XVIII. Su cocido se sirve en dos vuelcos, siguiendo la tradición de la taberna. Primero llega la sopa y, después, el plato de viandas, donde no pueden faltar las verduras y la carne. Este cocido se elabora de forma tradicional, a fuego lento, con ingredientes castizos y de cercanía que preservan la calidad y distinción del sabor, y porciones generosas. Todo servido con tranquilidad, a modo casi de barra libre, para poder disfrutar de este tradicional cocido en un entorno singular y tradicional en el corazón castizo de la ciudad.

Casa Daniela

Ubicación: cuatro locales diferentes.

Casa Daniela tiene cuatro locales en Madrid en los que sirven uno de los mejores cocidos de la ciudad, de ahí que haya entrado sin dudas en nuestro top 5 particular. Como las mayores figuras de la baraja nacional, el cocido de Casa Daniela es un homenaje a la tradición de este plato. Comienza con La Sota, el pase de sopa con fideos. A este le sigue El Caballo, con sus correspondientes garbanzos y verduras, y culmina con El Rey, las carnes engalanadas que terminan la ceremonia: «Es pa chuparse los dedos y pa rebañar la olla». El precio del cocido es de 32,50€ por persona.

La Cocina de Enfrente

Dirección: Calle Ibiza, 40, Madrid.

Juanjo López es uno de esos personajes de la gastronomía madrileña que ofrecen cátedra sobre cómo preservar la tradición en la gastronomía, pero con ciertos matices. Los matices están en que solo él puede variar en el formato y los vuelcos en los que se sirve el cocido madrileño. Si lo pruebas en Clavero, el único restaurante en un casino que sirve cocido madrileño, los siete vuelcos te harán vivir una experiencia sin igual.

Pero en su versión más clásica, en la que ofrece en la Cocina de Enfrente, también se da ciertas licencias. Comienza con su croqueta de ropa vieja, a la que le siguen la sopa, hecha lentamente, y las verduras. Finalmente, la carne y la ropa vieja del cocido ponen el toque final a esta experiencia gastronómica.

Lhardy Restaurante

Dirección: Cra. de S. Jerónimo, 8, Madrid.

Lhardy es uno de esos restaurantes que lleva más de un siglo poniendo en Madrid el sello de su forma de interpretar la alta cocina. Su nombre es uno de los más clásicos de la ciudad y su forma de entender la tradición ha hecho que sea una de las paradas indiscutibles de la ciudad cuando comienza la temporada de cocido. Comenzaron a servirlo allá por 1890 y siguen desde entonces preservando el cariño y el respeto a esta receta.

En Lhardy, el cocido se sirve en dos vuelcos. Comienza una delicada sopa elaborada con fideos de cabello de ángel, que dan paso a una bandeja con garbanzos y otra con las verduras y la ropa vieja. Estos dos últimos vuelcos se solapan para permitir al comensal que disfrute de su forma particular de mezclar los sabores y conocer la mejor forma de disfrutar del cocido.