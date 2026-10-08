Los 10 restaurantes de Madrid donde la ‘jet set’ se dará un festín este 12 de octubre

El 12 de octubre es una fecha perfecta para disfrutar alrededor de una buena mesa. Entre estas direcciones encontramos restaurantes de reciente apertura y otros que llevan años demostrando que hay lugares a los que siempre merece la pena volver. Cocinas de producto, recetas tradicionales reinterpretadas, sabores de otros lugares y espacios en los que la sobremesa invita a quedarse un poco más. Diez propuestas diferentes para celebrar el festivo con el apetito despierto y la ciudad como escenario.

Almara

Paseo de la Castellana, 62.

Almara apuesta por una cocina mediterránea y española en la que el producto ocupa el centro de la experiencia . Su propuesta combina recetas reconocibles con una presentación cuidada, en un espacio elegante y contemporáneo que resulta perfecto tanto para una comida tranquila como para una celebración. Entre sus platos más destacados están los canelones , uno de esos imprescindibles que merece la pena pedir y que resume bien la filosofía de la casa: cocina sabrosa, reconocible y con ese punto de confort que invita a repetir. Los pescados, mariscos y carnes completan una carta pensada para disfrutar sin prisas y alargar la sobremesa.

Casa de Comidas

Calle del Padre Damián, 23.

Casa de Comidas, el proyecto de Rafa Zafra, recupera el placer de la cocina de siempre desde una mirada actual . Aquí mandan el producto, la temporada y las recetas capaces de despertar recuerdos. Su ensaladilla rusa con ventresca , las croquetas de jamón ibérico , las lentejas estofadas con foie o la lubina al horno son algunos de los platos que explican su filosofía. Un comedor cálido y acogedor para quienes entienden que la cocina tradicional también puede ser sofisticada.

Gran Barril de Naciones

Glorieta del Mar Caribe, 1.

Los amantes del producto marino tienen en Gran Barril de Naciones una parada especialmente apetecible. El restaurante gira alrededor de pescados, mariscos y arroces , en un espacio amplio y luminoso que cuenta también con terraza. Gambas, carabineros, almejas y pescados de lonja son protagonistas de una carta pensada para compartir. Y, por supuesto, los arroces son una de esas elecciones que convierten la comida del 12 de octubre en un plan para alargar la sobremesa.

Los Gabrieles

Calle de Echegaray, 17.

Entrar en Los Gabrieles es entrar en uno de esos lugares que forman parte de la memoria castiza de Madrid . Su interior, con los característicos azulejos, tiene el encanto de las tabernas históricas y acompaña una cocina de raíces españolas y andaluzas. Es un lugar para tapear, beber y dejarse llevar por el ambiente, pero también para sentarse a comer y disfrutar de recetas tradicionales. Una dirección con historia que sigue conservando ese punto de autenticidad que cada vez resulta más difícil de encontrar.

Teitu

Calle del Poeta Joan Maragall, 20.

Teitu lleva el espíritu de Asturias al corazón financiero de la ciudad . La sidrería propone una cocina de raíz asturiana donde no faltan los sabores contundentes, el producto y, naturalmente, la sidra. Fabes, cachopos, carnes y pescados conviven en una carta pensada para compartir y comer con generosidad. Su gran espacio, sus salones y su ambiente desenfadado lo convierten en una opción especialmente recomendable para una comida familiar o una reunión de amigos.

Barrutia y el 9

Calle de Santa Teresa, 9.

“Madrileño en la vida y vasco en los fogones” resume muy bien el espíritu de Barrutia y el 9. Esta taberna de Alonso Martínez mezcla tradición vasca, raíces madrileñas y pequeños guiños de otras cocinas en un ambiente cercano y acogedor. Entre los platos que se han convertido en imprescindibles están los torreznos de Soria con puré de boletus y yema tostada , el foie ibérico y su pasta fresca. Cocina reconocible, bien hecha y con ese punto casero que invita a volver.

Pucará

Calle del Príncipe de Vergara, 200.

Pucará es una buena dirección para viajar a Perú sin salir de la ciudad. Su propuesta parte de la cocina peruana y pone especial protagonismo en los ceviches , elaborados con ese equilibrio entre acidez, frescura y potencia que define a esta cocina. Los ceviches son uno de los grandes imprescindibles de la casa , junto a los tiraditos y otras elaboraciones que incorporan influencias asiáticas y mediterráneas. El espacio, de dimensiones más recogidas y con una agradable terraza acristalada, acompaña una experiencia desenfadada en la que lo mejor es compartir varios platos.

El Campero

Calle de Lagasca, 148, esquina con María de Molina.

El Campero es una de las grandes direcciones para acercarse al universo del atún rojo salvaje de almadraba . El restaurante, nacido de la mítica casa de Barbate, lleva a la mesa diferentes cortes y preparaciones de este producto, desde el sashimi de ventresca hasta propuestas más creativas. Pero entre sus platos también hay espacio para recetas de sabor más tradicional, como el guiso de tomate con huevo y atún , una elaboración sencilla y profundamente sabrosa que pone en valor la cocina marinera de siempre. Una parada imprescindible para descubrir el atún en sus múltiples versiones y disfrutar, al mismo tiempo, de una cocina con raíces y memoria.

Ó Terraza & Music Bar, en LaFinca

Avenida de Luis García Cereceda, 5, local 6, planta baja.

Para quienes buscan que la comida del 12 de octubre no termine cuando llega el postre, Ó Terraza & Music Bar es una opción diferente. Situado en LaFinca Grand Café, combina una propuesta mediterránea contemporánea con terraza y música . Es uno de esos lugares concebidos para convertir la comida en un plan completo: empezar alrededor de la mesa, alargar la sobremesa con una copa y dejar que la tarde avance sin demasiadas prisas. Gastronomía y ambiente se dan aquí la mano.

El Jardín de Orfila

Calle de Orfila, 6.

En el elegante Hotel Orfila, El Jardín de Orfila, bajo la dirección gastronómica de Mario Sandoval, propone una cocina española de raíz clásica interpretada desde la técnica contemporánea . El escenario, tranquilo y sofisticado, invita a disfrutar de una comida pausada. Entre sus platos destacan elaboraciones como el arroz meloso de rabo de toro , la ventresca de atún rojo curada o el cochinillo confitado . Una elección perfecta para quienes quieren celebrar el festivo con una experiencia gastronómica más especial.