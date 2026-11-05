Asador Etxebarri, el mejor restaurante del mundo 2026: así es el menú de 300 euros que conquista con sus brasas

Hay cocineros que buscan sorprender con técnicas imposibles o ingredientes exóticos. Bittor Arginzoniz ha conquistado la gastronomía internacional con algo mucho más elemental: el fuego. A sus 66 años, el chef vizcaíno ha situado al Asador Etxebarri, en Axpe (Bizkaia), en el número uno de The World’s 50 Best Restaurants 2026 , gracias a una cocina que convierte las brasas en el hilo conductor de toda una experiencia gastronómica.

Un menú degustación donde el fuego es protagonista

En Etxebarri, el menú degustación es un recorrido por los mejores productos del mar y la tierra, tratados con una precisión extraordinaria. La propuesta cambia según la temporada y la disponibilidad del mercado, pero mantiene una filosofía invariable: intervenir lo mínimo para que cada ingrediente conserve su identidad y alcance su mejor expresión .

Entre los primeros bocados aparecen algunas de las elaboraciones más reconocibles de la casa, como el chorizo artesanal, la ventresca en salazón y el queso elaborado con leche de las búfalas que cría el propio restaurante . Son preparaciones que reflejan el interés de Arginzoniz por controlar también el origen y la transformación de determinados productos.

El mar adquiere después un protagonismo especial. La gamba roja de Palamós es uno de los grandes platos insignia del restaurante. Su paso por las brasas concentra su sabor y preserva una textura jugosa, sin necesidad de salsas que resten protagonismo a la materia prima. También pueden aparecer berberechos, chipirones, kokotxas de merluza y pescados de temporada , cocinados con distintos grados de intensidad según sus características.

La parte más contundente del menú llega con las carnes. La chuleta de vaca madurada es otra de las elaboraciones emblemáticas de Etxebarri: una pieza seleccionada por su calidad, con el exterior marcado por el fuego y un interior que conserva toda su jugosidad. Las mollejas de ternera son otra muestra de cómo el cocinero consigue transformar productos tradicionales en bocados de gran delicadeza.

El menú degustación cuesta 300 euros por persona, con las bebidas aparte, y la demanda de reservas supera ampliamente la capacidad del restaurante. Las solicitudes se realizan exclusivamente a través de la web de Etxebarri y, si no hay disponibilidad, los clientes pasan a una lista de espera. El servicio se ofrece únicamente a mediodía y las mesas son para entre dos y seis comensales.

El postre más famoso: leche reducida y remolacha

La experiencia termina con elaboraciones dulces que mantienen la personalidad de la casa. Una de las más conocidas es el helado de leche reducida con jugo de remolacha , una combinación que juega con la cremosidad láctea y los matices vegetales y terrosos de la raíz. También pueden aparecer propuestas como el suflé de chocolate o el flan de queso.