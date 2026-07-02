Madrid Miami Music Festival y Carlos Baute destinarán toda la recaudación de entradas a ayudar a Venezuela

La música tiene la capacidad de emocionar, reunir a miles de personas y crear recuerdos imborrables, pero también puede convertirse en una poderosa herramienta para impulsar causas sociales. Eso es precisamente lo que ocurrirá el próximo 5 de julio en Madrid, cuando el Madrid Miami Music Festival celebre una nueva edición marcada por un objetivo que va mucho más allá del entretenimiento. El evento, que reunirá sobre el escenario a varios artistas internacionales, destinará íntegramente la recaudación obtenida por la venta de entradas a ayudar a Venezuela. Una iniciativa impulsada junto a Carlos Baute que demuestra cómo la cultura puede convertirse en un vehículo de apoyo y compromiso, sin renunciar al ambiente festivo que caracteriza a uno de los festivales latinos más destacados del verano madrileño.

Un festival que trasciende la música

El Palacio Vistalegre de Madrid será el escenario de una jornada en la que la música latina volverá a sonar con fuerza, pero esta vez con un componente solidario especialmente significativo. El Madrid Miami Music Festival ha querido que su edición de este año tenga un impacto real más allá del espectáculo, destinando el cien por cien de la recaudación de las entradas a apoyar a Venezuela.

Esta decisión convierte al festival en mucho más que una cita musical. La propuesta une cultura, entretenimiento y compromiso social bajo una misma iniciativa, demostrando que los grandes eventos también pueden desempeñar un papel relevante a la hora de movilizar recursos y sensibilizar al público sobre diferentes realidades.

Carlos Baute, un artista especialmente implicado

Si hay un nombre que adquiere un significado especial en esta edición, es el de Carlos Baute. El cantante venezolano será uno de los grandes protagonistas del cartel y su participación cobra un valor añadido por el destino solidario de la recaudación.

A lo largo de su trayectoria, Baute siempre ha mantenido un estrecho vínculo con su país de origen, por lo que formar parte de una iniciativa destinada a ayudar a Venezuela supone un gesto cargado de simbolismo. Su presencia representa ese nexo entre la celebración y el compromiso que define el espíritu del festival.

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Un cartel pensado para celebrar la diversidad

Además de Carlos Baute, el Madrid Miami Music Festival contará con un cartel en el que convivirán diferentes estilos y generaciones de artistas. Sobre el escenario actuarán Vikina, Chris Daniel, Kanela, César AC, White Star y DJ Yuli, conformando una programación que refleja la diversidad de la música latina actual.

La combinación de artistas consolidados y nuevos talentos busca ofrecer una experiencia capaz de atraer a públicos muy distintos. Desde ritmos urbanos hasta sonidos más tradicionales, el festival mantiene su apuesta por reunir propuestas variadas en una misma jornada.

Madrid y Miami, unidas por la cultura

Más allá del cartel artístico, el Madrid Miami Music Festival nació con la intención de conectar dos ciudades que comparten una intensa relación con la música, el intercambio cultural y la diversidad.

Madrid se ha consolidado durante los últimos años como uno de los grandes centros de la música latina en Europa, mientras que Miami continúa siendo uno de los principales escaparates internacionales para los artistas hispanohablantes. El festival aprovecha esa conexión para crear un espacio donde confluyen diferentes influencias, estilos musicales y públicos.

En esta edición, ese puente cultural adquiere además una nueva dimensión al incorporar un objetivo solidario que amplía el alcance del proyecto y convierte la experiencia musical en una oportunidad para contribuir a una causa humanitaria.

Una forma de colaborar incluso sin asistir

La organización también ha pensado en quienes desean apoyar la iniciativa aunque no puedan acudir al concierto. Para ello se ha habilitado una Fila Cero, una fórmula que permitirá realizar aportaciones solidarias destinadas igualmente a ayudar a Venezuela.

Con esta opción, el compromiso del festival trasciende el propio evento y ofrece la posibilidad de que cualquier persona pueda participar en la causa independientemente de su asistencia al Palacio Vistalegre.

La iniciativa refuerza el mensaje con el que nace esta edición: convertir la música en un punto de encuentro capaz de movilizar a artistas, organizadores y asistentes en torno a un objetivo común. Una muestra de que el impacto de un festival puede medirse no solo por la calidad de su programación o el número de espectadores que reúne, sino también por su capacidad para generar solidaridad y canalizar la ayuda hacia quienes más la necesitan.