Los fans de Tarantino no se lo creen: llega ‘The Whole Bloody Affair’, la película que mezcla Kill Bill 1 y 2 sin censura

Ya hace más de 20 años del estreno de las dos películas de Kill Bill de Quentin Tarantino y sus admiradores no han parado de crecer. Por eso para ellos es una gran noticia que este 10 de abril se vaya a estrenar en nuestras salas cine por fin la cinta Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Esta película es una versión íntegra en una versión íntegra que une Kill Bill: Volumen 1 (2003) y Kill Bill: Volumen 2 (2004) en una sola película para recuperar la estructura narrativa original de Quentin Tarantino a la que se ha añadido material que hasta ahora no había sido visto por sus seguidores. En las salas de cine españolas se podrá ver esta cinta de cuatro horas de duración en las que se puede disfrutar del kung-fu, el anime, la escenas violentas y la trepidante acción.

Esta historia de venganza y acción estaba proyectada como una sola película, pero al final se tuvo que estrenar en dos diferentes por motivos comerciales, ya que era complicado plantear en las salas de cine una cinta de cuatro horas. Ahora la película Kill Bill: The Whole Bloody Affair ha sido proyectada en 2011 solo en el New Beverly Cinema en Los Ángeles y para un público selecto. Los fans de Kill Bill más fieles siempre han pedido que se pudiera ver en la gran pantalla. tendrán oportunidad de disfrutar de esta experiencia que va a sorprender a todos sus seguidores.

¿Cómo surge la película Kill Bill: The Whole Bloody Affair?

Al director Quentin Tarantino se le conocía mucho por en los 2000, solo se le recordaba por Reservoir Dogs (1992), Pulp Fiction (1994) y Jackie Brown (1997), la cual no fue bien acogida por el público. Pero poco a poco empezó a plantearse un gran proyecto inspirado en el cine de kung-fu de la Shaw Brothers, el spaghetti western y el anime. Kill Bill nace como una historia de venganza sobre Beatrix Kiddo, conocida como La Novia, personaje interpretado por una brutal Uma Thurman, una mujer que despierta de un coma y decide cazar a los miembros del Escuadrón Asesino Víbora Letal compuesto por Lucy Liu, Vivica A. Fox, Daryl Hannah y Michael Madsen. Cuando lo consigue, tendrá que enfrentarse a su antiguo amante y jefe, Bill, interpretado por David Carradine.

El rodaje se inició en 2002 y se realizó en diferentes localidades de Estados Unidos, China y Japón. Un original proyecto en el que además de la historia tienen un gran peso las coreografías de artes marciales, la animación japonesa y su increíble banda sonora en la que aparecen temas de artistas tan diferentes como Lole y Manuel, Meiko Kaji, RZA y Ennio Morricone. Los dos volúmenes se pueden ver en las plataformas de streaming Disney+, Netflix y Prime Video.

Lo que podrás encontrar en esta película

La película comienza cuando Beatrix Kiddo, una mujer embarazada a la que se conoce como la Novia, es tiroteada en la cabeza en el ensayo de su boda en una pequeña iglesia al sur de Texas. ¿Quién ha hecho semejante barbaridad? Los responsables son un grupo de asesinos profesionales que son sus antiguos camaradas del Escuadrón Asesino Víbora Letal y trabajan para el que más ofrezca sin importarles si los que les contratan son bandas de traficantes de drogas, políticos o antiguos novios.

Tras el ataque, Beatrix Kiddo permanece en coma durante cuatro años y al despertarse se da cuenta de que ha perdido a su hijo y se escapa del hospital. Desde ese momento comienza una venganza contra todos los asesinos que participaron en la masacre de la iglesia y que incluye a los miembros del Escuadrón Asesino Víbora Letal y a Bill, su antiguo amante y jefe.

El reparto de la película Kill Bill: The Whole Bloody Affai se ha convertido en mítico ya que Tarantino logró juntar a actores como Uma Thurman, Lucy Liu, David Carradine, Vivica A. Fox, Michael Madsen y Daryl Hannah, entre otros. También en el elenco estaban los actores Julie Dreyfus, Sonny Chiba, Chiaki Kuriyama, Gordon Liu y Michael Parks, entre otros.

En cuanto a lo que se puede encontrar en esta película que sus fans no han visto hay que destacar que incluye tomas y disparos alternos y la secuencia de anime El origen de O-Ren que incluye una escena adicional que muestra al personaje asesinando vengativamente al segundo teniente del jefe Matsumoto en un ascensor. También incluye la escena de lucha de La Casa de las Hojas Azules, que estaba parcialmente en blanco y negro para evitar la clasificación NC-17 en Estados Unidos y en esta cinta está color y se han añadido escenas de violencia. Por último, además, se omite el momento del final del volumen 1 en el que se ve cómo el hijo de Beatrix sobrevive y el resumen en blanco y negro que da comienzo del Volumen 2