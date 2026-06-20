Toda la verdad sobre la sorprendente ruptura de Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio

La empresaria e influencer Rebeca Toribio ha decidido romper su silencio sobre uno de los periodos más complicados de su vida. Tras varios meses alejada del foco mediático, ha compartido por primera vez cómo vivió el final de su relación con el actor Miguel Ángel Silvestre, una etapa que coincidió con la pérdida de un embarazo y que, según ha explicado, desembocó en un proceso de depresión.

Sus declaraciones llegan en un momento especialmente significativo, ya que la emprendedora ha anunciado recientemente que está embarazada y que afrontará la maternidad en solitario. Con esta nueva realidad, Toribio asegura haber dejado atrás una etapa marcada por el sufrimiento para centrarse en un proyecto de vida completamente diferente, en el que la estabilidad emocional y el bienestar personal ocupan ahora el primer plano.

La relación entre Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio comenzó en 2023, después de que ambos coincidieran en el festival Arenal Sound. Desde entonces, su historia sentimental despertó un notable interés mediático y se convirtió en una de las relaciones más comentadas dentro de la crónica social, especialmente por la popularidad del actor y la presencia de la empresaria en las redes sociales.

Durante cerca de dos años mantuvieron una relación que transcurrió bajo una considerable atención pública. Sin embargo, en el verano de 2025 ambos decidieron poner fin a su historia de amor, una separación que en aquel momento confirmaron de forma discreta y sin entrar en detalles sobre los motivos que habían llevado a tomar esa decisión.

Fue entonces cuando Rebeca Toribio anunció públicamente que ambos habían seguido caminos distintos, aunque quiso dejar claro que el respeto continuaba siendo la base de la relación entre ambos.

Una etapa marcada por el dolor

Ahora, meses después de aquella separación, la influencer ha decidido explicar el contexto emocional que rodeó aquel momento. En una conversación recogida por Europa Press, ha relatado que el final de la relación coincidió con otro episodio especialmente traumático: la pérdida de un embarazo.

Según ha explicado, la suma de ambas circunstancias tuvo un fuerte impacto en su salud mental. La ruptura sentimental y el duelo por su bebé terminaron desencadenando un proceso depresivo del que reconoce que no fue sencillo salir.

Lejos de presentar su experiencia como un caso excepcional, Rebeca ha querido normalizar el sufrimiento emocional asociado a una separación. «Todo. ¿Quién no ha pasado por una ruptura dolorosa? Todos, todos pasamos por dolores del corazón», afirmó durante la entrevista, subrayando que el dolor forma parte de la experiencia de muchas personas.

No obstante, reconoce que la notoriedad pública añade una dificultad adicional. Por ese motivo ha decidido compartir ahora su historia, con la esperanza de que pueda servir de apoyo para otras personas que atraviesan situaciones similares.

«Ojalá que mi testimonio, que es un poquito más público pueda servir para acompañar a otras personas que lo están pasando en su casa igual que yo lo haya podido pasar. Al final todos somos iguales», señaló durante la conversación.

La empresaria también quiso poner el foco sobre la importancia de cuidar la salud mental. Según explicó, para superar aquella etapa necesitó acudir tanto a profesionales de la psicología como de la psiquiatría, herramientas que considera fundamentales dentro de su proceso de recuperación.

¿Tiene relación con Miguel Ángel Silvestre?

Según nuestros datos, Rebeca Toribio ya ha pasado página. Preguntada por la situación actual con Miguel Ángel Silvestre, explicó que ambos continúan caminos totalmente independientes y que no existe ningún conflicto entre ellos.

«Todo muy bien, la verdad, todo muy bien. Cada uno por su lado. Él con sus proyectos profesionales, yo con los míos, ahora con mi proyecto principal, que es la maternidad, y muy feliz», resumió.

Las palabras de la empresaria muestran una voluntad clara de dejar atrás cualquier polémica relacionada con la ruptura. En lugar de detenerse en los motivos que provocaron el final de la relación, ha preferido centrar su discurso en el aprendizaje obtenido durante estos meses y en la nueva etapa que acaba de comenzar.

Mientras Miguel Ángel Silvestre continúa inmerso en sus compromisos profesionales, Rebeca Toribio ha optado por construir un proyecto vital completamente diferente, en el que la maternidad ocupa el lugar central.

La decisión de ser madre en solitario

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de sus declaraciones es su decisión de afrontar el embarazo como madre soltera. La influencer ha explicado que se trata de una determinación profundamente meditada y vinculada al proceso de transformación personal que ha experimentado durante los últimos meses.

Según ha explicado, ya no siente la necesidad de iniciar una relación sentimental únicamente para formar una familia. Al contrario, considera que este es el momento adecuado para emprender ese camino de manera independiente.

«No querer forzarme a conocer a una persona para crear una familia y querer crearla yo sola», afirmó al explicar las razones que la llevaron a tomar esta decisión. La maternidad representa ahora el principal objetivo de su vida, muy por encima de cualquier otra prioridad.