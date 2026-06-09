El tenso momento de Kiko Rivera con un fan en pleno concierto: «La que es cantante es mi madre»

El pasado fin de semana, Kiko Rivera protagonizó un tenso momento durante el concierto que realizó en las fiestas del municipio murciano de Archena. El DJ se encontraba en la mesa de mezclas tocando uno de sus temas más conocidos cuando, de repente, una persona del público le criticó en alto diciendo que no sabía cantar. Unas declaraciones que el hijo de la tonadillera no dudó en contestar delante de todos los presentes de una manera tajante e irónica.

«¿Quieres cantar tú? Yo no soy cantante, la que es cantante es mi madre, y además lo hace de p*** madre. Tienes que saber de dónde vienes. Ven a bailar y a disfrutar», comenzaba a decir. Seguidamente, Kiko hacía sonar una canción con un mensaje claro que señalaba que quería dedicarle: «Y tú que te la pasas criticando, déjate de tanta tontería, que, si no eres feliz con tu vida, ¿por qué tienes que hablar de la mía?», reza una de las estrofas.

Kiko Rivera se enfrenta con una persona que le critica y le dedica una canción 😳 pic.twitter.com/20HgA6ooNi — LO + (@SuperViiral) June 7, 2026

Cabe destacar que esta misma canción fue la que le dedicó indirectamente a Irene Rosales cuando concedió una entrevista en ¡De viernes! para hablar sobre su divorcio. Y lo hizo publicando un vídeo bailándola junto a Lola García, su actual pareja. La conocida bailarina también se encontraba junto a su chico durante este incidente en Murcia, y es que desde que salió a la luz su noviazgo, le ha acompañado a muchos de sus bolos.

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Horas más tarde del concierto, Kiko Rivera hizo uso de sus redes sociales para compartir con sus seguidores cómo vivió este altercado. «Lo vivido ayer se queda grabado en mi memoria para siempre. Ayer sentí que entendíais perfectamente lo que hago y por qué lo hago. Mi trabajo va mucho más allá de poner canciones. Se trata de crear momentos, de compartir emociones y de hacer que durante unas horas nos olvidemos de todo y simplemente disfrutemos juntos», explicó.

Además, a pesar de este incidente, señaló que se quedaba con una muy buena sensación. «Por eso quería daros las gracias de corazón. Gracias por cada aplauso, cada sonrisa, cada mensaje y por la energía tan increíble que me regalasteis. Me llevo un recuerdo precioso de Archena y espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse muy pronto. Hasta la próxima, Archena. Gracias por una noche que no voy a olvidar jamás», concluía.

La reconciliación con su madre, Isabel Pantoja

La respuesta de Kiko Rivera a este fan de Murcia también ha vuelto a poner de manifiesto la buena relación que a día de hoy mantiene con su madre. Y es que, después de años de distanciamiento, ambos han logrado dejar atrás sus diferencias y retomar el contacto. Una reconciliación que ha quedado más que reflejada en sus palabras, ya que, al defenderse de las críticas, no ha dudado en deshacerse en halagos hacia la impecable trayectoria de Isabel Pantoja sobre los escenarios.