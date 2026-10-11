Sofía Vergara lanza un dardo a su ex Joe Manganiello tras sus acusaciones: «Cuando traten con un narcisista, no importa cuánto hagan por ellos»

Sofía Vergara y Joe Manganiello vuelven a estar en el punto de mira. Lo que durante años fue una de las historias de amor más mediáticas de Hollywood amenaza con convertirse en un nuevo cruce de versiones tras su polémica separación. El actor publicará sus memorias el próximo 13 de octubre y algunas de las revelaciones sobre su matrimonio ya han vuelto a poner el foco en la ruptura. En medio de este revuelo, la actriz colombiana ha compartido en sus redes sociales una reflexión sobre el narcisismo que muchos han interpretado como una indirecta hacia su exmarido.

La historia de amor entre Sofía Vergara y Joe Manganiello comenzó en 2014, cuando se conocieron en una cena de corresponsales en la Casa Blanca. La química entre la actriz colombiana y el intérprete estadounidense fue inmediata y, apenas unos meses después, se comprometieron. En noviembre de 2015 celebraron una espectacular boda en Palm Beach, Florida, rodeados de familiares y amigos. Sin embargo, en julio de 2023 anunciaron su separación después de casi siete años de matrimonio. Aunque en un primer momento ambos mantuvieron un tono discreto, con el tiempo han trascendido distintas versiones sobre los motivos que pusieron fin a su relación.

Uno de los asuntos que ha marcado el relato de su divorcio es la maternidad. Durante meses, se ha señalado que sus diferentes deseos respecto a tener hijos habrían influido en la ruptura. Sin embargo, Manganiello ha cuestionado esa explicación en sus memorias, en las que también aborda algunos de los momentos más difíciles que atravesó durante su matrimonio y los problemas de salud que tuvo que afrontar. El actor sostiene que parte de lo que se ha contado sobre él no se corresponde con su versión de los hechos: «Se dijeron y publicaron cosas sobre mí que eran falsas».

En el libro, el intérprete también relata episodios personales que dibujan una imagen complicada de la relación. Según su testimonio, llegó a sentirse rechazado cuando buscaba muestras de cariño por parte de Vergara. Además, habla de Bubbles, la pequeña perrita que, según cuenta, fue uno de sus grandes apoyos durante sus momentos más oscuros, y asegura que la actriz llegó a burlarse de ella. Se trata de afirmaciones recogidas en su relato personal, que vuelven a situar la vida privada de la expareja en el centro de la conversación.

Mientras las memorias de Manganiello alimentan el interés por los motivos de la ruptura, Sofía Vergara ha compartido una publicación que no ha pasado inadvertida. La actriz ha reposteado en sus historias de Instagram un contenido de su hijo, Manolo, que compara las características de un buen hombre con las de una persona narcisista. Junto a la publicación, ha añadido varios emoticonos de manos aplaudiendo, un gesto que ha contribuido a que el mensaje despierte aún más comentarios.

El texto compartido por la colombiana incluye una advertencia dirigida a quienes mantienen una relación con una persona narcisista: «Recuerden, niños, cuando traten con un narcisista, no importa cuánto hagan por ellos, porque les guardarán rencor por ello, y nada será suficiente y siempre intentarán, de alguna manera, hacerlos quedar como los malos».

Aunque Vergara no ha mencionado directamente a su exmarido ni ha confirmado que el mensaje esté relacionado con él, la coincidencia temporal ha disparado las interpretaciones. Las declaraciones de Manganiello sobre su matrimonio y la publicación de la actriz han vuelto a poner sobre la mesa una ruptura que parecía haber quedado atrás. Por ahora, no hay una respuesta explícita de Sofía a las afirmaciones concretas del actor, pero el mensaje que ha compartido ha añadido un nuevo capítulo a la historia de una de las exparejas más conocidas de Hollywood.