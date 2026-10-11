Rosalía sorprende en ‘Saturday Night Live’ cantando sobre puntas de ballet y convertida en Odette de ‘El lago de los cisnes’

Desde que publicó su último álbum, LUX, Rosalía no ha parado de recorrer el mundo y conquistar decenas de ciudades con su música. Ahora, con el recorrido de su último trabajo sobre los escenarios internacionales prácticamente completado, la catalana tiene la mirada puesta en los próximos premios Grammy, donde continúa cosechando reconocimientos. Mientras tanto, sus canciones siguen muy vivas y ella continúa interpretándolas ante el público. La última ocasión ha sido en un escenario muy peculiar, en la ciudad de Nueva York, donde ha sorprendido con un estilismo que ha dado mucho que hablar.

El recorrido de su último trabajo ha sido largo y todo apunta a que el álbum ocupará un lugar destacado en la trayectoria musical de la artista. Este sábado, Rosalía ha vuelto a acaparar titulares con su actuación en Saturday Night Live, uno de los programas más emblemáticos de la televisión estadounidense y por cuyo escenario han pasado algunas de las grandes estrellas internacionales. Una oportunidad que la cantante ha aprovechado para demostrar, una vez más, que su propuesta artística va mucho más allá de la música.

El estilismo que la catalana ha escogido para la ocasión tenía una inspiración muy concreta: el ballet clásico. La intérprete ha lucido un conjunto en blanco y negro, acompañado de un corsé del mismo tono con detalles de encaje, en una propuesta que evocaba una versión contemporánea de Odette, el personaje protagonista de El lago de los cisnes. Las puntas de ballet han completado el look y han sido también protagonistas de la actuación, en la que Rosalía ha interpretado Reliquia subida a ellas. Una puesta en escena que ha vuelto a demostrar la importancia que concede a cada detalle de su universo visual.

Sin embargo, este no ha sido el único tema que ha interpretado durante su paso por el programa. La cantante también ha llevado al escenario Magnolias, la canción que cierra su último álbum. Para esta segunda actuación, ha apostado por un vestido blanco mientras la lluvia caía sobre el escenario, creando una atmósfera completamente diferente a la de su primera aparición de la noche.

Antes de actuar, y como es tradición en el programa, Rosalía también ha participado en uno de los sketches humorísticos de la emisión. En él, interpretaba a una mujer recién divorciada que coqueteaba con un hombre encarnado por Shane Gillis, presentador del programa, mientras este se encontraba preocupado en un hospital.

Esta es la tercera vez que la cantante catalana participa en Saturday Night Live. Su primera aparición tuvo lugar en 2021, cuando actuó junto a Bad Bunny para interpretar La noche de anoche. Un año después, en plena eclosión de la era Motomami, regresó al programa para cantar La Fama y Chicken Teriyaki. Ahora, Rosalía vuelve a uno de los escaparates más conocidos de la televisión estadounidense con LUX como protagonista de una nueva etapa de su carrera.