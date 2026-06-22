Quién es Valentín Fuster, el médico de confianza de Julio Iglesias que acaba de operar a Luis Miguel

La salud de Luis Miguel se ha convertido, en los últimos días, en una de las noticias más comentadas de la crónica social internacional. El artista fue ingresado de urgencia en el hospital Mount Sinai de Nueva York tras someterse a una delicada intervención relacionada con problemas cardiacos. Aunque la noticia generó una gran preocupación entre sus seguidores, las informaciones más recientes apuntan a una evolución favorable y a una posible alta hospitalaria en las próximas horas.

En medio de la expectación y la preocupación, han sido muchos los que se han preguntado quién es el especialista en el que ha confiado el intérprete de La incondicional para afrontar este complicado momento. Y la respuesta lleva a un nombre de prestigio internacional: Valentín Fuster, uno de los cardiólogos más reconocidos del mundo, que ha conseguido consolidarse como el médico de confianza de figuras de un alto caché como Julio Iglesias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista SEMANA (@semana_revista)

Valentín Fuster tiene 83 años y es nacido en Barcelona. Fue allí donde se licenció en Medicina, aunque, posteriormente, se trasladó hasta Estados Unidos, donde continuó con sus estudios y desarrolló una destacada trayectoria. Fue profesor de Medicina y Patología Cardiovascular en la Clínica Mayo de Minnesota y en la Escuela de Medicina del Hospital Mount Sinai de Nueva York. Entre 1991 y 1994 fue catedrático de la Escuela de Medicina de Harvard en Boston y, en este último año, también asumió la dirección del Instituto Cardiovascular del Mount Sinai, una responsabilidad que desde 2012 compagina con el cargo de director médico del hospital, una de las posiciones de mayor responsabilidad.

Como científico, cabe destacar que, además, ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por más de 34 universidades y ha recibido tres de las más importantes becas del NIH (National Institutes of Health). Además, ha publicado más de 1.000 artículos científicos en revistas médicas y dos de los libros de mayor prestigio dedicados a la cardiología clínica y de investigación. Por otro lado, también ha recibido los premios Ron Haddock International Impact Award y Severo Ochoa de Investigación Biomédica y Mapfre ‘Por toda una vida’.

Gracias a su impecable trayectoria, son numerosas las personalidades que han confiado en él durante décadas. Es el caso de Julio Iglesias, para quien se ha convertido en su médico de cabecera y con quien, además, mantiene una estrecha amistad, tal y como recogió ABC en 2015. Pero el cantante no es el único rostro conocido que ha recurrido a sus manos. Entre sus pacientes también figuran Plácido Domingo, a quien detectó un pólipo canceroso en el colon en 2019; el cantautor Carlos Cano; o Jaime de Marichalar, que desde el ictus que sufrió en 2001 ha depositado su confianza en el especialista. Ahora, Luis Miguel se suma a la larga lista de figuras que han puesto su salud en manos de Valentín Fuster, considerado uno de los cardiólogos más prestigiosos del mundo.