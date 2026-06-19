Estrella Morente desvela a COOL cómo se encuentra Luis Miguel y lanza un mensaje: «Estamos tranquilos»

Madrid celebró el pasado 18 de junio una noche marcada por la solidaridad. Numerosos rostros conocidos se dieron cita en el Palacio de Cristal, donde la Fundación Vicente Ferrer celebró la primera edición de la Gala Esentia, que busca apoyar los proyectos de educación, salud y protección infantil, así como que se respeten los derechos de los menores. Entre los VIPs que no dudaron en asistir se encontraba Estrella Morente, que pudo hablar con COOL. Uno de los temas que más expectación generó fue la situación de Luis Miguel, después de que trascendiera que el cantante habría tenido que ser atendido en Nueva York. Estrella Morente, gran amiga de Paloma Cuevas, prefirió mantener la prudencia y proteger la intimidad de la pareja.

«Si las tuviera, jamás hablaría aquí. Les quiero muchísimo, les adoro y les deseo siempre lo mejor», aseguró la cantante cuando le preguntaron si tenía noticias sobre el estado del artista o si había hablado con Paloma. Con cariño, añadió un mensaje de tranquilidad: «Pero estamos tranquilos». Una respuesta que refleja la estrecha relación que mantiene con la diseñadora y con el entorno de la pareja, a quienes siempre ha mostrado su apoyo y admiración.

Javier Conde, su gran referente: «Para mí la tauromaquia es él»

Estrella Morente también habló de una de las grandes pasiones de su vida: la tauromaquia. Al ser preguntada por su marido, el torero Javier Conde, no escatimó en elogios y dejó claro el lugar que ocupa para ella dentro del mundo del toro. «Javier Conde es un genio, para mí es el mejor, así es que a mí no hay otro torero que me guste más», afirmó emocionada. «Me gusta mucho la tauromaquia, pero realmente para mí la tauromaquia es Javier Conde».

La artista, que siempre ha unido su trayectoria musical con sus raíces y su pasión por la cultura española, destacó así la admiración personal y profesional que siente por el diestro malagueño.

Su apoyo a Tana y Roca Rey: «Son una pareja fantástica»

Otro de los asuntos sobre los que Estrella Morente fue preguntada fue la relación entre Tana Rivera y el torero Roca Rey, una historia de amor que ha despertado gran interés mediático. Después de que el propio Roca Rey reconociera que Tana lo pasa «muy mal» por las exigencias y dificultades de la vida taurina, Estrella explicó cómo afronta ella esa realidad que ella vivió con su marido.

«Pues es un temor, ¿no? Pero también, cuando sabes que es lo que más le gusta, pues lo respetas y te limitas a ser comprensiva», señaló. La cantante habló con naturalidad de la pareja y destacó la conexión que existe entre ambos: «Como pareja ideal es Tana y Roca Rey, sí, hay como una saga, digamos, ¿no? Como taurinos. Son fantásticos y que disfruten, son muy jóvenes y les queda mucha vida por disfrutar».

Una carrera marcada por la discreción

La artista también reflexionó sobre las críticas y sobre el interés que despierta su vida personal, recordando que lleva toda una vida dedicada a la música. «Yo llevo trabajando desde que tenía 12 años», explicó. «Hace poco me dijeron que se cumplían 25 años, por ejemplo, de mi primer disco, de mi cante y un poema». Morente defendió que, después de tantos años de trayectoria, es normal estar expuesta a opiniones de todo tipo: «La gente no puede opinar siempre a favor tuyo; no siempre llueve a gusto de todo el mundo. Para eso están las opiniones».

Fiel a su filosofía, concluyó con un mensaje que resume su manera de entender la vida: «Soy una persona que no me gusta hacerle daño a nadie, voy a lo mío, voy a mi trabajo y atiendo a las personas lo mejor que puedo, que es lo más importante como ser humano».