La queja de Carmen Lomana en la Fashion Week tras su golpe de calor: «Ya no voy a aguantar cuatro horas al sol»

Carmen Lomana ha vuelto a la primera línea de la moda después del importante susto de salud que sufrió recientemente a causa de un golpe de calor. La socialité ha reaparecido en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde ha hablado con naturalidad sobre el episodio que terminó con ella inconsciente, trasladada en ambulancia y atendida en el Hospital Ruber.

Lomana ha reconocido que se encontró realmente mal antes de perder el conocimiento. «Yo estaba fatal y me harté de decir que estaba fatal y no me hicieron caso, pero, bueno, yo me recuperé», ha explicado durante su presencia en la pasarela madrileña.

El episodio supuso un importante susto para la colaboradora, que nunca antes había tenido que ser trasladada en ambulancia ni salir de un lugar en camilla. «Nunca había ido en una ambulancia ni me habían sacado en camilla porque perdí completamente, no me acordaba de nada», ha confesado. Tras ser atendida en el Hospital Ruber, permaneció allí varias horas hasta recibir el alta alrededor de las once de la noche.

Afortunadamente, su recuperación ha sido favorable y Carmen ya ha retomado su habitual agenda de compromisos. Eso sí, la experiencia le ha servido para tomar conciencia de la importancia de extremar las precauciones cuando las temperaturas son elevadas. Y es que, después de lo ocurrido, tiene claro que no volverá a exponerse al sol durante horas sin protección.

«No, es que ya no voy a aguantar cuatro horas al sol. Ya te lo digo», ha asegurado con rotundidad. De hecho, ya tiene pensado cómo protegerse durante su próxima cita en la Rosaleda, donde acudirá al desfile de Palomo Spain: «Llevaré un sombrero, un paraguas, de todo».

Durante su paso por la Fashion Week Madrid, Lomana también ha coincidido con Ágatha Ruiz de la Prada. Ambas mantienen una relación cordial pese a que sus caminos se hayan distanciado en los últimos tiempos. La socialité ha explicado que saludó a la diseñadora y que tuvo un gesto especialmente cariñoso con su hijo. «La he saludado y a su hijo le he dado un abrazo porque le quiero mucho y le conozco de siempre», ha contado.

Sin embargo, Carmen ha descartado acudir al desfile de la diseñadora. Preguntada por esta posibilidad, ha sido tajante: «No, no. Primero, que no va invitado y, segundo, que aunque me hubiera invitado, no hubiese venido». Lejos de alimentar cualquier polémica, Lomana ha preferido hablar de ciclos y etapas: «Prefiero que no, las cosas tienen que tener un tiempo, ¿no?».

Más relajada se ha mostrado al hablar de su vida sentimental. Preguntada por si continúa enamorada, Carmen ha respondido con la naturalidad que la caracteriza: «Muy bien, sí. Yo normalmente tengo el corazón muy bien». Tras el susto vivido, la socialité demuestra así que vuelve poco a poco a la normalidad, aunque ahora con una nueva prioridad: disfrutar de sus compromisos sin volver a poner en riesgo su salud.