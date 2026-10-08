El pueblo marinero de Galicia donde nació Ana Peleteiro: playas, castros y un paisaje único en las Rías Baixas

Ana Peleteiro es una de las nuestras atletas más internacionales. Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en su biografía aparece que nació en un pueblo marinero de Galicia, Ribeira, de atesora mar, verde, historia… y aquí lo marinero no funciona simplemente como paisaje, sino como una forma de entender la vida. Situada en la península del Barbanza, a orillas de la ría de Arousa, esta localidad combina tradición marinera, patrimonio histórico y espacios naturales de gran belleza. Su identidad se ha construido alrededor del puerto, la pesca y la industria conservera, pero también de antiguos monumentos, miradores y playas.

Recorrer Ribeira permite descubrir un territorio en el que las huellas del pasado conviven con una localidad que se llena, especialmente durante los meses de verano, cuando el turismo adquiere un protagonismo especial. Según Bluscus Turismo Marinero, la historia de Ribeira explica buena parte de su carácter actual. Los primeros testimonios documentales que mencionan la localidad se remontan a 1438, aunque su territorio conserva vestigios mucho más antiguos, como el Dolmen de Axeitos, las mamoas, los castros y diversos petroglifos. Durante siglos, su puerto tuvo una importancia limitada, entre otras razones por las incursiones de vikingos, sarracenos y piratas.

El pueblo en el que nació Ana Paleteiro

La situación cambió especialmente a finales del siglo XVIII, cuando Ribeira se convirtió en uno de los principales puertos pesqueros gallegos y comerciantes catalanes impulsaron la industria de la salazón, antecedente de su actual tradición conservera.

En 1906, Alfonso XIII le concedió el título de ciudad por su desarrollo industrial y comercial. Desde mediados del siglo XX, la villa experimentó además un importante crecimiento económico y demográfico vinculado al mar.

Ribeira y su tradición marinera

Para conocer Ribeira hay que empezar por su relación con el mar. El puerto, la lonja, los barcos y el paseo marítimo forman parte de una escena cotidiana que permite comprender hasta qué punto la actividad pesquera ha marcado la identidad local.

En este sentido, durante las décadas de 1960 y 1970, la industria pesquera se modernizó y se orientó hacia la pesca de altura, aunque la pesca artesanal continuó teniendo su espacio.

La incorporación de España a la Unión Europea provocó dificultades para el sector pesquero y para algunas industrias relacionadas, pero Ribeira consiguió recuperar parte de su dinamismo gracias a la llegada y el regreso de población joven.

En la actualidad, la actividad turística estival complementa esta tradición económica y ofrece otra manera de acercarse al municipio.

El patrimonio histórico de Ribeira

El pueblo en el que nació Ana Peleteiro, según el centro de información turística Galiceando, tiene un pasado que permanece visible en diferentes rincones. El Dolmen de Axeitos es uno de sus principales testimonios arqueológicos, acompañado por restos de antiguos castros, como el Castro da Cidá y el de Porto Baixo.

También destacan las mamoas de Pipín y Fieiteira y los petroglifos repartidos por la comarca, entre ellos el conocido como A Pedra das Cabras.

El patrimonio religioso y etnográfico completa este recorrido. Ribeira conserva varios cruceiros, entre ellos los de la Capeliña, O Castelo, la plaza de Teruel y O Pombal. También merecen atención la iglesia de Santa Uxía de Ribeira y distintas capillas, como la de A Guía, Santa María de Corrubedo y O Corazón de Xesús.

Los miradores para contemplar Ribeira

El paisaje adquiere otra dimensión desde los puntos elevados del municipio. El monte Tahume, el mirador de A Garita y Os Forcados permiten observar diferentes perspectivas de la costa y de la península del Barbanza.

Entre los lugares más singulares se encuentra A Pedra da Rá, situada sobre una formación rocosa con apariencia de rana. Desde allí se pueden contemplar el parque natural de Corrubedo y, en función de las condiciones de visibilidad, las islas de Sálvora, Ons y Cíes. También ofrecen panorámicas destacadas los miradores del parque de San Roque, Couso y el monte de San Alberto, donde se encuentra la ermita dedicada a este santo.

Las dunas de Corrubedo y la isla de Sálvora

El entorno natural constituye otro de los grandes atractivos del pueblo gallego en el que nació Ana Peleteiro. El Parque Natural de las Dunas de Corrubedo y las lagunas de Carregal y Vixán reúne una combinación de dunas, humedales y paisaje litoral especialmente característica. En este espacio se encuentra una de las mayores dunas móviles del noroeste peninsular, con aproximadamente 1,2 kilómetros de longitud y hasta 15 metros de altura.

Muy cerca se localiza el archipiélago de Sálvora, integrado en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. La isla, junto con otros pequeños territorios insulares del entorno, amplía las posibilidades para descubrir la naturaleza y el paisaje marítimo de esta zona de Galicia.