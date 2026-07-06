Muere Larry Casanova, el padre de Genoveva Casanova y referente del adiestramiento animal en México

La familia de Genoveva Casanova atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años tras la muerte de Larry Casanova, padre de la empresaria y socialité. Aunque el fallecimiento se produjo el pasado 20 de mayo, la noticia no había trascendido públicamente hasta ahora. Con su desaparición se despide una figura muy reconocida en México gracias a su extensa trayectoria como adiestrador de animales para cine y televisión, además de actor en diversas producciones televisivas.

Ha sido Vanitatis el medio que ha desvelado el fallecimiento de Larry Casanova, una pérdida que ha supuesto un duro golpe para Genoveva Casanova, muy unida a su padre hasta el final de su vida. Según la información publicada, la empresaria permaneció junto a él durante sus últimos días y, tras meses alejada del foco mediático, reapareció brevemente en redes sociales para rendirle homenaje con una emotiva fotografía acompañada del mensaje: «En los brazos de mi daddy».

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Desde hace varios meses, Genoveva Casanova había optado por instalarse en México junto a su familia, alejándose de la exposición mediática que vivió tras la publicación de unas imágenes junto al entonces príncipe Federico de Dinamarca. Ese episodio la situó en el centro de la actualidad durante semanas y la llevó a buscar una etapa de mayor tranquilidad lejos de España. Sin embargo, esa nueva etapa se vio marcada por el fallecimiento de su padre, una de las personas más importantes de su vida.

Larry Casanova desarrolló una dilatada carrera profesional como adiestrador de animales y llegó a convertirse en una de las referencias del sector en México. Su experiencia con perros y otras especies le permitió trabajar durante más de tres décadas en la industria audiovisual, colaborando especialmente con Televisa. Muchos de los animales entrenados por él participaron en exitosas producciones como Carrusel, El abuelo y yo, Marimar o Peregrina, títulos que forman parte de la historia de las telenovelas mexicanas.

Pero su reconocimiento profesional no se limitó a la pequeña pantalla. Uno de los hitos más destacados de su trayectoria fue el entrenamiento de los perros protagonistas de la película Amores perros, dirigida por Alejandro González Iñárritu. La cinta, considerada una de las obras más influyentes del cine mexicano contemporáneo, contribuyó a reforzar el prestigio de Larry Casanova como especialista en el trabajo con animales para producciones cinematográficas.

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A lo largo de su carrera no solo trabajó con perros. También participó en el entrenamiento de elefantes, jirafas, camellos, aves rapaces y otras especies utilizadas en rodajes, convirtiéndose en uno de los profesionales más versátiles y respetados dentro del sector. Su conocimiento sobre comportamiento animal hizo que numerosos productores recurrieran a él cuando una producción requería la participación de animales entrenados. Además, antes de dedicarse plenamente al mundo del espectáculo, Larry Casanova había formado parte del cuerpo de marines durante la Guerra de Vietnam. Allí se encargó del entrenamiento de perros destinados a localizar minas antipersona y colaborar en patrullas militares, una experiencia que marcaría el inicio de una carrera profesional basada en el adiestramiento animal y que más tarde trasladaría al ámbito del entretenimiento.

En el plano familiar, Larry Casanova se separó de la madre de Genoveva cuando ella tenía apenas siete años. A pesar de ello, padre e hija conservaron siempre una relación muy cercana. Genoveva también ha mantenido un fuerte vínculo con su hermana Denise, mientras que años después la familia creció con el nacimiento de Pablo, fruto del matrimonio de Larry con Lorena Nassis.

Hasta sus últimos días permaneció muy activo en redes sociales, donde compartía consejos sobre adiestramiento canino y divulgaba conocimientos relacionados con distintas especies animales, además de publicaciones sobre carreras de caballos y el comportamiento de lobos, una de sus grandes pasiones.