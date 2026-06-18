El ‘mensaje’ de Mila Ximénez a María Patiño tras hablar de su muerte: “Yo creo en estas señales”

El próximo 23 de junio se cumplen cinco años de la muerte de Mila Ximénez. La periodista mantenía una gran amistad con muchos de sus compañeros de profesión que, a día de hoy, continúan llorando su pérdida. Es, por ejemplo, el caso de María Patiño, quien en una reciente entrevista no ha dudado en recordar a su íntima amiga, aunque lo último que esperaba era que, al hacerlo, iba a recibir un mensaje que muchos interpretaron como una clara señal de la mencionada desde el más allá.

Todo ha ocurrido en el podcast La última llamada, donde Mabert, su presentador, quiso saber la opinión de Patiño sobre el homenaje que Mediaset se estaría planteando hacer a la fallecida. «Cualquier homenaje a Mila, se haga donde se haga, me parece excelente. ¿Pero qué es lo que no entiendo? Que si tú omites la presencia de esos colaboradores a lo largo de estos 2 años, no entiendo cómo puedes obviar algo que para ella era fundamental. Algo que ella amaba profundamente. Y daba la vida. Cuando veía que el plató se caía, ella lo levantaba», explicaba.

En ese momento, Malbert profundizó aún más y le preguntó a la invitada cómo estaba enfrentando la ausencia de Mila y esta, sin pelos en la lengua, reconocía que su muerte «fue un gran palo» y que lo seguía siendo. Tras unos segundos de silencio, y sin que nadie lo esperara, la decoración del pódcast, que era una especie de ventana de avión, se caía al suelo, provocando los gritos de susto de ambos. «Por favor, lo sabía. Esto lo habéis hecho adrede», decía María levantándose de la silla.

Malbert le repetía una y otra vez que la producción no había hecho nada aposta, y llegó a jurárselo por su madre, que ya no está. «Te lo prometo de verdad. Me acabo de acojonar. Yo creo en las señales. Y te lo digo de verdad», confesaba el presentador. La periodista le preguntaba si pensaba que había podido ser una especie de mensaje de Mila, a lo que el presentador le responde con una clara reflexión: «¿Tú no crees que si Mila Ximénez fuese energía, no tocaría los coj*nes?». Una pregunta cuya respuesta María tenía clara: «A nosotros no, porque nos quiere», sentenciaba.

Después de este momento, María Patiño retomaba la entrevista y se deshacía en halagos sobre el don que tenía Mila para hacer televisión. «Tenía algo que yo admiro, y es que es verdad que no tenía miedo», señalaba. Sobre su ausencia, la periodista recalcaba que al final aprendes a vivir con ello, aunque no deja de ser duro. «Yo con Mila fui muy cobarde para afrontar lo que pasaba. Ella fue conmigo excesivamente generosa. Acababa de pasar lo de mi padre, y ella sabía que yo estaba muy debilitada. Entonces me contaba las cosas a la mitad y después yo huía. Pero se despidió de mí y me dijo que nos veíamos en La Muralla», recordaba.