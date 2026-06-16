Martiño Rivas rompe su silencio tras el beso viral con su nueva novia: «No me voy a esconder, que dure»

Martiño Rivas vuelve a estar en el foco mediático. El actor ha sido uno de los afortunados en acudir al Riyadh Air Metropolitano en los últimos días para vivir en directo uno de los conciertos de Bad Bunny. A través de las redes sociales de unas influencers españolas, el protagonista de Las chicas del cable fue captado dándolo todo, pero no solo, sino en muy buena compañía. Tal y como pudo inmortalizar la creadora de contenidos Mar Lucas, el de Galicia fue pillado besándose apasionadamente con una misteriosa mujer que, solo minutos después, se destapó su identidad.

Se trata de Mileshka M. Cortes, una modelo y deportista de Puerto Rico con la que sale desde hace un año. De hecho, antes de que se destapara su relación, era habitual que la maniquí puertorriqueña compartiera posados con el actor (ya que entonces nadie conocía su relación sentimental). Sin embargo, y debido a la expectación mediática que causó su apasionado beso, decidió eliminar todo rastro que pudiera ser noticiable para un medio.

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Una máxima que, al parecer, también comparte Martiño, que, aunque ha evitado la exposición de su historia de amor en redes, sí que ha confirmado que los rumores son ciertos y que vuelve a tener el corazón ocupado.

Primeras palabras de Martiño tras conocerse su nueva relación

Sabido es que el intérprete siempre ha sido muy discreto a la hora de hablar sobre su vida privada. De hecho, nunca se ha referido a la madre de su hija, con la que tuvo una relación sentimental de varios años. Tampoco de Lili Fofana (con la que sí posó en una gala de premios), su última novia, también modelo y con la que protagonizó un idilio en 2021. Eso sí, siempre descartó sus planes de pasar por el altar. «¿Casarme? Espera, espera, espera», contestó entonces sobre su posible sí, quiero.

Ahora, y desde el 2025, el actor vuelve a tener su corazón ocupado (para la desgracia de muchas españolas, que lo consideraban uno de los solteros de oro del país). Fue un vídeo en el concierto de Bad Bunny en el que bailaba de lo más cómplice con Mileshka, lo que hizo saltar las alarmas.

Hasta ahora, ninguno de los dos se había pronunciado al respecto, pero Martiño, en las últimas horas, ha decidido romper su habitual discreción y regla de oro y confirmar su relación sentimental en la presentación de Ella, maldita alma, su nuevo proyecto audiovisual: «Estoy muy contento. Sí, sí, que dure. Que dure». Además, ha bromeado sobre que el vídeo de su apasionado beso no tardara en viralizarse en redes sociales. «No me ha impactado. Si vas a un concierto y estás rodeado de 80.000 personas, a lo mejor puedes salir en un vídeo», ha confesado. Unas palabras con las que ha dado cuenta, además, que no se esconde: «El vídeo yo no lo voy a subir, pero tampoco me voy a esconder».