María del Monte reacciona a las palabras de Kiko Rivera en contra de su hermana Isa: «Que hablen los que tengan que hacerlo»

«Es una cuchara, ni pincha ni corta». Esas fueron las palabras que Kiko Rivera pronunció cuando los periodistas le preguntaron por la opinión de su hermana sobre la herencia de Paquirri. El DJ recurrió a esta llamativa comparación después de que Isa Pantoja confesara públicamente que le alegraba saber que Kiko iba a devolver las cabezas de toro que pertenecieron a Paquirri a sus verdaderos herederos. Unas declaraciones aparentemente inocentes que, sin embargo, no parecieron sentar nada de bien a Kiko, cuya respuesta evidenció que la relación entre ambos continúa siendo tan fría como en los últimos años. De hecho, podría decirse que han dejado en entredicho los rumores que señalaban una reconciliación (que muchas ya daban por sentada) entre ambos.

Por ahora, Isa Pantoja ha optado por guardar silencio y no ha respondido al comentario de su hermano, pero quien sí lo ha hecho ha sido su madrina y la que podría decirse que es su fiel defensora por respaldarla en los peores momentos de su vida: María del Monte. «Yo no voy a decir nada. [….] Que hablen los que tengan que hablar», comenzaba a decir.

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A pesar de que su actitud apuntaba a que quería mantenerse al margen en medio de la polémica, lo que no quiso dejar pasar durante su intervención con los micrófonos de Europa Press fue el inmenso cariño que tiene a Isa Pantoja. Algo que recalcó con unas escuetas palabras que dejaron entrever que apoyaba a la joven en esta nueva disputa con su hermano. «Yo la quiero muchísimo», añadía.

Sin entrar en mayores detalles, la intérprete dejaba un lema de vida que, tal vez, fue una indirecta para el clan Pantoja y sus constantes polémicas. «Que sean felices, que la vida se va muy rápida», sentenciaba. Un consejo muy similar al que le dio públicamente a Isa en el programa ¡De viernes!, donde interrumpió el directo para mostrar de nuevo su incondicional cariño. «Lo que no quiero es que sufras más. […] No llores más, la vida está para vivirla. Y para vivirla desde el cariño y, sobre todo, desde la verdad y desde el amor. Tú sabes que yo te quiero con locura y que tendrás mi apoyo siempre, expresó por aquel entonces. Una postura que a día de hoy, a juzgar por sus últimas palabras, continúa manteniendo.

Por otro lado, los periodistas también quisieron preguntarle por el proceso judicial del robo de su casa sevillana, donde su sobrino Antonio Tejado está siendo investigado como presunto autor intelectual de los hechos. «Todo llegará en su momento», concluía.