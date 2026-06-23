Luis Miguel ha acaparado titulares en los últimos días después de que trascendiera que había sido sometido a una delicada intervención cardíaca. El artista mexicano, de 56 años, tuvo que pasar por quirófano en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, donde estuvo atendido por un prestigioso equipo médico encabezado por el cardiólogo español Valentín Fuster. Ahora, varias semanas después de la operación, el cantante ha recibido la mejor de las noticias: ya ha recibido el alta hospitalaria.

Luis Miguel abandona el hospital tras una evolución favorable

La evolución del intérprete de La Incondicional ha sido positiva desde el primer momento, lo que ha permitido a los especialistas autorizar su salida del centro médico neoyorquino. Horas después de que la revista Semana avanzara que el alta era inminente, el artista abandonaba finalmente el hospital ubicado en Manhattan para continuar con su recuperación lejos del foco mediático.

Según informó El Economista, la intervención se desarrolló sin complicaciones y la recuperación posterior ha seguido el curso esperado por los médicos. «Todo ha ido bien tras la intervención y Luis Miguel ha abandonado el centro situado en Manhattan», señalaron fuentes citadas por el medio.

Recuperación en México junto a Paloma Cuevas

Tras recibir el alta, Luis Miguel ha decidido regresar a México, donde continuará con su recuperación rodeado de sus familiares y amigos más cercanos. A su lado estará también Paloma Cuevas, convertida en su principal apoyo durante este complicado episodio de salud.

La diseñadora ha estado muy pendiente del artista durante todo el proceso, combinando sus viajes entre Estados Unidos y España para atender tanto a Luis Miguel como a sus compromisos profesionales y familiares. Su presencia constante ha sido fundamental para el cantante, que atraviesa ahora una etapa marcada por la tranquilidad y la recuperación.

Un susto que queda atrás

La noticia de la operación generó una enorme preocupación entre los seguidores del llamado Sol de México, especialmente por el hermetismo que rodeó su ingreso hospitalario. Sin embargo, la favorable evolución del cantante y su reciente alta médica han llevado la tranquilidad tanto a su entorno como a sus millones de admiradores en todo el mundo.

Por el momento, Luis Miguel permanecerá alejado de la vida pública mientras completa su recuperación. Todo apunta a que seguirá las recomendaciones médicas para recuperar plenamente su estado de salud antes de retomar sus compromisos profesionales.