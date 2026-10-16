Luis Canut (62 años): «Patricia me salvó la vida porque es una persona que me cogió la mano, nunca me ha soltado y creyó en mí siempre»

La vida de Luis Canut cambió de forma radical a comienzos de 2023. Un fuerte dolor de cabeza terminó revelando una infección cerebral provocada por una bacteria, que obligó al guionista y cineasta a permanecer durante cinco meses ingresado en un hospital y que le dejó importantes secuelas, entre ellas una pérdida casi total de la visión.

Desde entonces, su recuperación ha estado marcada por un largo proceso de rehabilitación y por la presencia constante de Patricia Pérez, su mujer y uno de sus principales apoyos durante los momentos más difíciles.

Ahora, Luis Canut ha querido poner palabras a aquellos meses y sobre todo al papel que desempeñó Patricia durante su enfermedad. Lo hizo en el programa Y ahora Sonsoles, donde habló con una especial emoción de la presentadora y de la relación que mantienen desde hace casi dos décadas. «Patricia me salvó la vida porque es una persona que me cogió la mano, nunca me ha soltado y creyó en mí siempre», aseguró.

Un dolor de cabeza que cambió su vida

Los primeros síntomas aparecieron de una manera que, inicialmente, podía parecer poco alarmante. «Todo empezó con un dolor de cabeza», recuerda Canut. Sin embargo, su entorno comenzó a notar también cambios en su comportamiento. «Antes me decían que se me estaba poniendo muy mal carácter», explicó.

La situación terminó complicándose hasta el punto de requerir un ingreso hospitalario prolongado. Según ha contado Luis, tenía las defensas muy bajas cuando contrajo la infección cerebral. La enfermedad estuvo relacionada con una bacteria criptocócica y con la exposición a una levadura que puede encontrarse en las heces de las palomas.

El proceso fue especialmente duro. Pasó cinco meses en el hospital y posteriormente tuvo que afrontar un largo periodo de recuperación. La enfermedad no sólo afectó a su visión, también a cuestiones tan básicas como escribir o comer, actividades que tuvo que volver a aprender a realizar en buena medida.

Su vida quedó completamente alterada y durante un tiempo tuvo que adaptarse a una realidad que no había imaginado. La pérdida de visión fue una de las consecuencias más duras. Canut recuerda con especial claridad el momento en el que tuvo que explicarle a Patricia hasta qué punto había perdido la capacidad de ver.

Un momento muy complicado

«Yo recuerdo cuando le dije a Patricia que me había quedado tuerto», ha contado Luis en Y ahora Sonsoles. En aquel momento, sin embargo, su percepción de lo que estaba ocurriendo todavía era confusa. «No caía en si veía o no veía, yo siempre veía luz», explicó.

La enfermedad había avanzado hasta provocar unas consecuencias que cambiarían su día a día. Pero en medio de aquella incertidumbre hubo algo que permaneció intacto: la compañía de Patricia.

La presentadora permaneció junto a él durante el ingreso y durante la posterior recuperación. Para Canut, su presencia resultó fundamental para afrontar una etapa en la que tuvo que reconstruir buena parte de su autonomía.

«Estoy donde estoy porque no me ha soltado la mano y ha creído en mí», afirmó el guionista. Y añadió una frase especialmente reveladora sobre su esfuerzo durante estos años: «Todo el esfuerzo que he hecho es para no decepcionarla a ella».

La emoción de Patricia Pérez

Las palabras de Luis no dejaron indiferente a Patricia Pérez. La presentadora, que ha acompañado a su marido durante todo este proceso, rompió a llorar en directo al recordar las dificultades que ambos han atravesado.

La emoción reflejaba también la dimensión de una historia que comenzó muchos años antes de que apareciera la enfermedad. Luis Canut y Patricia Pérez llevan casi 20 años juntos y durante ese tiempo han construido una relación que ha tenido que enfrentarse ahora a una de sus pruebas más exigentes.

La enfermedad puso a prueba su vida cotidiana, pero también reforzó el vínculo entre ambos. Luis no ha dudado en reconocer públicamente que Patricia se convirtió en una figura esencial durante su recuperación y que su apoyo fue determinante para seguir avanzando.

Casi un año de rehabilitación

Después de abandonar el hospital, el camino tampoco terminó. Luis Canut afrontó alrededor de 12 meses de rehabilitación, un periodo durante el que tuvo que acostumbrarse progresivamente a las secuelas de la infección y aprender nuevas formas de desenvolverse en su día a día.

Su caso supuso además un alejamiento obligado de la exposición pública. Durante meses, su prioridad estuvo muy lejos de los medios y de la actividad profesional: recuperarse y recuperar, en la medida de lo posible, parte de la autonomía que había perdido.

La historia de Luis Canut también tiene una conocida conexión con el mundo de la música. Es hermano de Nacho Canut, integrante de Fangoria junto a Alaska, aunque en esta ocasión ha sido su propia experiencia personal la que le ha situado en el foco.

A sus 62 años, Canut afronta esta nueva etapa desde una perspectiva diferente. La enfermedad le ha obligado a modificar muchos aspectos de su vida, pero también le ha permitido reconocer públicamente la importancia de quien estuvo a su lado cuando más lo necesitaba.

«Patricia me salvó la vida» no es para él una simple expresión de agradecimiento. Es la manera que ha encontrado de resumir unos años marcados por la enfermedad, la incertidumbre y una recuperación especialmente exigente. Y, sobre todo, de reconocer a la persona que, según sus propias palabras, nunca le soltó la mano.