El restaurante a 15 minutos de Madrid para comer entre caballos y brasas por 45 euros: «Carne, campo y fuego»

Hay planes que empiezan mucho antes de sentarse a la mesa. El de La Hípica comienza al abandonar el asfalto de Madrid y poner rumbo a El Pardo. En apenas 15 minutos en coche desde el centro de la capital , el paisaje cambia por completo: aparecen las encinas, el silencio, el aire de campo y, de fondo, los caballos. Cuesta creer que la ciudad esté tan cerca. Precisamente ahí reside parte del encanto de este restaurante, inaugurado el pasado 1 de marzo de 2026 y situado en un centro hípico en activo, junto a Montecarmelo .

La idea nació, según cuentan sus responsables, de una aspiración muy sencilla: «Queríamos un sitio al que nos apeteciera ir a nosotros» . Un lugar donde comer especialmente bien, disfrutar de un entorno privilegiado y alargar la sobremesa sin estar pendiente del reloj. Su filosofía se resume en tres palabras: carne, campo y fuego . Y no se nos ocurre una mejor combinación para una escapada rural de fin de semana sin necesidad de hacer kilómetros.

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El restaurante cuenta con tres espacios: un salón interior, un mirador y un porche que invita a disfrutar de los días soleados. Pero, si hay una elección que recomendamos, es reservar en la terraza. Desde allí se puede contemplar el paisaje del monte de El Pardo y, en los días despejados, incluso el skyline de Madrid. El mejor plan es llegar con tiempo, disfrutar de la comida y quedarse después con una copa de vino mientras cae la tarde.

Una gastronomía con el fuego como protagonista

En La Hípica, la experiencia también se disfruta alrededor de la mesa. La cocina apuesta por el producto de calidad y las brasas de carbón de encina y leña , que aportan ese sabor inconfundible a carnes, pescados y verduras. «La brasa es la forma más honesta de cocinar un gran producto», explican desde el restaurante.

Entre sus propuestas destacan la vaca madurada entre 30 y 40 días, los cortes de Angus, el ibérico y los pescados salvajes . Para empezar, merece la pena pedir su ensaladilla con huevo frito , los buñuelos de Idiazábal o los torreznos de Soria. Después, toca dejarse llevar por la parrilla: un lomo madurado o un tomahawk para compartir son dos apuestas seguras. También hay opciones marineras, como la corvina salvaje o la lubina a la espalda, y verduras a la brasa, entre ellas las alcachofas con sal de jamón ibérico. Para terminar, hay que guardar sitio para su tarta árabe , uno de esos postres que invitan a repetir.

La bodega acompaña la propuesta con referencias como Marqués de Murrieta , del que La Hípica es embajador de marca, y vinos de Matarromera. Una combinación perfecta para convertir la comida en una auténtica celebración.

Caballos, espectáculos y sobremesas que se alargan

Pero lo que realmente hace diferente a La Hípica es su entorno ecuestre . El restaurante está integrado en un centro hípico donde los caballos forman parte del día a día. Desde la cristalera del salón se puede contemplar la pista cubierta y observar a los jinetes durante sus entrenamientos. Después de comer, las familias pueden pasear para acercarse a los animales, mientras los más pequeños disfrutan de una experiencia difícil de encontrar en cualquier otro restaurante de Madrid.

Además, el establecimiento organiza celebraciones con paseos a caballo o en poni y exhibiciones ecuestres . Su propuesta más especial es la cena con espectáculo : una experiencia de una hora en la que los comensales disfrutan de una cena a la brasa mientras, al otro lado de la cristalera, los jinetes protagonizan entradas en carruaje, ejercicios de doma y coreografías sincronizadas con música e iluminación.

Y cuando parece que el plan no puede mejorar, llega la sobremesa. Los sábados, a partir de las 17:00 horas, la música en directo anima las tardes de invierno , mientras que en verano también se disfruta los viernes. La terraza mirador se convierte entonces en el lugar perfecto para tomar una copa y dejar que el tiempo pase.