La primera edición de Operación Triunfo vuelve a estar en el foco de la polémica. Un esperado reencuentro de los concursantes de la primera entrega ha destapado el descontento por parte de algunos participantes, como Rosa López, sobre el supuesto poco respaldo de la academia una vez termina el talent musical. Aunque no reniegan de su paso por este concurso, y de hecho agradecen la exposición que tuvieron entonces, también han puesto sobre la mesa el poco respaldo que reciben —en algunos casos— cuando se enfrentan al gigante de la industria musical.

Lo que Rosa López dijo de ‘OT’

Cuando se rumoreó hace unas semanas sobre un posible reencuentro de Operación Triunfo con varios concursantes de distintas ediciones, Rosa López fue tajante: no participaría en esta celebración pese a haber sido la ganadora de la primera edición.

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«Estoy super agradecida, pero de ahí a que tengamos que pasar por el aro, por decirlo de alguna manera, porque estamos super agradecidos y sabemos que no tenemos ningún problema…», comenzó diciendo en un comunicado en redes sociales donde dijo que «cada año» le llegaba la invitación, porque desde OT querían «hacer algo bonito». Sin embargo, la artista decidió desvelar por qué había declinado la invitación: «Me tiro todo el año trabajando sin ningún tipo de apoyo a mi música, a mí como artista, como mujer, que ya cuesta en este mundo ser mujer y trabajar y que la edad… tienes que cuidarte, mantenerte, ser consciente. Al final, los protagonistas sois vosotros. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque creo que, bueno, ya tengo 45 años y en estos 25 con vosotros estoy siempre agradecida, siempre dispuesta a todo. Cuando me llaman, voy, aunque no cobre, y dedicas tu tiempo a dejar de hacer otras cosas que te pueden resolver económicamente para estar en otro sitio».

La postura de Chenoa

Unas palabras que abrieron de nuevo la polémica y que han vuelto a dividir a los concursantes de la primera edición. Mientras que Manu Tenorio dijo que no compartía el planteamiento de Rosa, quien sí ha salido en su defensa ha sido Chenoa, íntima de López: «Ella sí tiene que expresarse, y se expresa, y yo creo que tiene todo el derecho de decir lo que quiera. Vamos, faltaría más. Es la ganadora de OT 1».

Además, al igual que Rosa, de momento la intérprete de Cuando Tú Vas ve inviable un reencuentro o un programa especial a corto plazo debido a su agenda: «Yo tengo tantas cosas que hacer, antes de sentarme en la mesa por Navidad, que no te puedo decir nada más que lo que tengo en noviembre y diciembre». Unas palabras con las que no solo ha dejado clara su postura a favor de Rosa, sino que también ha confirmado que ella tampoco está por la labor, de momento, de reencontrarse con sus ex compañeros.