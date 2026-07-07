¡JUEGA! ¿Reconoces a estos famosos solo por una foto de su infancia?
Si sigues la prensa del corazón y crees conocer a todos los famosos españoles, este reto es para ti
Tendrás que identificar a distintas celebridades a partir de fotografías de su infancia
Entre los protagonistas hay cantantes, presentadores o colaboradores de televisión
¿Eres de los que no se pierde una noticia sobre la prensa del corazón y crees conocer todos los secretos de nuestros famosos? Entonces ha llegado el momento de demostrarlo con un divertido reto que pondrá a prueba tu memoria y tu capacidad de observación. Te proponemos un viaje al pasado para descubrir si eres capaz de reconocer a algunos de los rostros más conocidos de la crónica social de nuestro país cuando apenas eran unos niños.
Cantantes, presentadores, colaboradores de televisión, miembros de las familias más mediáticas e influencers protagonizan este cuestionario en el que cada fotografía es una pista. Algunas imágenes te resultarán muy fáciles, mientras que otras podrían hacerte dudar hasta el último momento. ¿Serás capaz de acertarlas todas y conseguir un pleno? Ponte a prueba, compara tu resultado con el de tus amigos y descubre si realmente eres un experto en el universo de los famosos españoles.