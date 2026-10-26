Jordi Wild, el youtuber que factura 300.000 euros al mes y que ha logrado convocar en su programa a Sánchez, Abascal, Feijóo y Colau

En plena cuenta atrás para las elecciones generales de nuestro país, Jordi Wild ha conseguido algo que, hasta ahora, ningún otro creador de contenido había logrado: reunir a cuatro de los líderes políticos más influyentes de España frente a sus micrófonos. El popular streamer entrevistará a cada uno de ellos por separado, ofreciéndoles un espacio en el que podrán defender sus ideas, explicar sus propuestas y desarrollar los principales puntos de sus respectivos programas electorales. Una iniciativa que promete marcar un antes y un después en la comunicación política, trasladando el debate electoral al universo 2.0 y alejándolo de la tradicional televisión.

Como era de esperar, el anuncio de estas entrevistas ha despertado una enorme expectación y ha situado a Jordi Wild en el centro de todas las miradas. Aunque lleva más de una década consolidándose como uno de los grandes referentes de YouTube en España, este nuevo proyecto ha despertado también la curiosidad entre quienes todavía no estaban familiarizados con su trayectoria. Y es que no es para menos si tenemos en cuenta que se prepara para afrontar uno de los mayores hitos de su carrera.

Al lío, que me toca preparar todo bien. Mil gracias a Pedro Sánchez por atreverse al final en un formato que no le va a ser fácil, y que se une a los otros tres valientes candidatos: Feijóo, Abascal y Colau. Como ya dije, mi idea es publicarlas todas el día 13 de Noviembre, primer día de campaña. Las charlas serán mucho más cortas que mi formato habitual: 60-90 minutos, por lo que NO podré abarcar todos los temas que existan, ya os aviso, tendré que concentrar bien y quedarán cosas fuera. El estilo será incisivo, más de lo habitual en mí, iré a temas delicados y jodidos para ellos y repreguntaré siempre que sea necesario, pero con total respeto y cordialidad. 2 periodistas verificadores estarán en plató por si es necesaria su consulta, tanto si algún candidato me la quiere colar, como si yo meto la pata. No están a mi favor, sino a favor de lo veraz. Descarto el gran debate a cuatro, y me centraré en hacer otro 1vs1 muy potente, con perfiles top. Ya os iré dando información por si puedo cerrarlo. — Jordi Wild (@JordiWild) October 24, 2026

Su nombre completo es Jordi Carrillo de Alboroz Torres y nació en Manresa en 1984. Actualmente tiene 42 años, pero saltó a la fama en 2013, fecha en la que decidió abrir un canal de YouTube llamado El Rincón de Giorgio. A través de esta plataforma comenzó a hacerse conocido entre los internautas y, desde entonces, no ha parado de crecer. Aunque es graduado en Psicología por la Universidad de Barcelona, lo cierto es que nunca ha ejercido de ello, ya que siempre se ha dedicado al éxito que ha cosechado desde sus inicios en el universo 2.0. Aunque antes de consolidarse como influencer, varios medios han sacado a la luz que se buscaba la vida como podía, trabajando como portero de discotecas o incluso descargando mercancías.

Pero en 2020, su trayectoria dio un giro de 180 grados cuando lanzó The Wild Project, un programa de entrevistas y tertulias de temas de actualidad por el que han pasado numerosos rostros conocidos de nuestro país, como Frank Cuesta, Kiko Rivera, Zona Gemelos, Gerard Piqué, Nacho Vidal o Arturo Pérez-Reverte, entre otros muchos. Ahora, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau se sumarán a esta larga lista de famosos que han querido enfrentarse a las preguntas de Jordi Wild. Según lo publicado, dichas entrevistas saldrán a la luz el próximo viernes 13 de noviembre, se publicarán con una hora de diferencia cada una y seguirán un orden establecido de menor a mayor representación parlamentaria.

Sin duda, todo apunta a que la visita de estos políticos al podcast será todo un éxito y que tal vez aumenten incluso más los beneficios mensuales que ya tiene el streamer, los cuales se sitúan cerca de los 300.000€, tal y como él mismo contó en el programa El Director, donde también situó su patrimonio entre los tres y los cinco millones de euros.

La vida personal de Jordi Wild

Aunque su éxito en las plataformas digitales es abrumador, Jordi Wild siempre ha intentado mantener su vida privada en un discreto segundo plano. Según varios medios, es un aficionado de los tatuajes y las artes marciales mixtas, un sector donde incluso ha llegado a crear su propio evento, llamado Dogfight Wild Tournament. Además, también ha escrito libros de autoayuda y superación.

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En cuanto a su situación sentimental, hace algo más de un año publicó en su perfil oficial de Instagram una fotografía junto a una chica llamada Cristina con el pie de foto «vuestros padres», unas palabras que dejaron al descubierto que entre ellos existía algo más que una amistad. Sin embargo, lo cierto es que nunca ha compartido más detalles al respecto.