Joan Manuel Serrat recuerda su infancia: «Mi padre construyó la primera nevera que hubo en el barrio y funcionaba con hielo»

Joan Manuel Serrat ha recordado en numerosas ocasiones los años de su infancia y las dificultades que atravesó su familia durante la posguerra española. Entre sus recuerdos más llamativos está el de su padre, un trabajador habilidoso que construyó una nevera artesanal cuando los frigoríficos eléctricos todavía no eran habituales en muchos hogares. «En los años 50, mi padre construyó la primera nevera que hubo en el barrio. Funcionaba con hielo», explicó el artista al rememorar aquella época. La anécdota refleja una forma de vida muy distinta a la actual y el ingenio de quienes buscaban soluciones prácticas para mejorar las condiciones de su hogar.

El ingenio de su padre en plena posguerra

El padre del cantante, José Serrat, trabajaba en la empresa Catalana de Gas y destacaba por su capacidad para realizar todo tipo de reparaciones y trabajos manuales. Según ha contado el propio artista, podía encargarse de tareas tan diferentes como pintar, enyesar o levantar un tabique. Aquella habilidad también le permitió construir una nevera para su familia, inspirándose en los modelos que había visto en algunos bares.

En una entrevista, Serrat explicó con detalle cómo era aquel aparato. El mueble tenía una estructura de madera con corcho aislante en su interior y un compartimento en el que se introducía una barra de hielo. El agua procedente de su deshielo se recogía y evacuaba mediante un sistema de tuberías y un grifo. Una solución sencilla que permitía conservar los alimentos sin electricidad.

Así se conservaban los alimentos antes del frigorífico

Aunque hoy resulta difícil imaginar una cocina sin frigorífico, durante buena parte del siglo XX muchas familias utilizaron neveras de hielo para mantener frescos los alimentos. Estos muebles incorporaban un compartimento para colocar el hielo y un espacio separado donde guardar la comida, aprovechando el frío generado durante su fusión.

El Museo del Traje, dependiente del Ministerio de Cultura, conserva una nevera de hielo de la marca Island fechada en 1900. El objeto permite comprobar que este tipo de equipamiento doméstico existía mucho antes de que los frigoríficos eléctricos se extendieran por los hogares españoles. La anécdota de Serrat ilustra cómo algunas familias adaptaban aquella tecnología a sus posibilidades económicas.

Una infancia marcada por la humildad

Joan Manuel Serrat nació el 27 de diciembre de 1943 en el barrio barcelonés del Poble-sec. Creció en un entorno obrero durante la posguerra, una etapa que dejó una profunda huella en su familia. Su padre era catalán y su madre, Ángeles Teresa, había nacido en Belchite, Zaragoza.

El propio cantante ha recordado que en su casa se hablaba abiertamente de las consecuencias de la Guerra Civil y de las pérdidas sufridas por sus familiares. Aquellos años convivieron con el cariño de sus padres y con una vida cotidiana en la que había que aprovechar los recursos disponibles. Su infancia acabaría inspirando parte de su universo musical y canciones como Mi niñez.