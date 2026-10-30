El cantautor Serrat, tajante sobre las elecciones: «Es un buen momento para que podamos decir lo que pensamos de todo esto»

Joan Manuel Serrat ha hablado sobre la situación política de España y ha puesto sobre la mesa varias cuestiones que considera especialmente preocupantes. El coste de la vida y el acceso a la vivienda centraron buena parte de su intervención en Más Vale Tarde, donde también se refirió a las próximas elecciones del 29 de noviembre. Después de ocho años de Gobierno socialista quedan muchos asuntos por resolver y Serrat ha hablado de todo.

El artista aprovechó la conversación para reivindicar el papel de los ciudadanos en las urnas y dejó una reflexión que resume su postura ante la cita electoral: «Es un buen momento para que podamos decir lo que pensamos de todo esto».

La intervención tuvo lugar el pasado 21 de octubre, durante una conexión del programa de laSexta desde León. Serrat se encontraba en la ciudad con motivo de la entrega del Premio Leteo 2026, un reconocimiento que le permitió coincidir con el periodista Javier Bastida. Durante la entrevista, el músico fue preguntado por la actualidad española y por el contexto en el que se celebrarán los próximos comicios.

Lejos de limitarse a valorar el escenario político, prefirió detenerse en algunas de las dificultades que afectan a nuestro día a todo. Su análisis puso el foco en los servicios públicos y en las condiciones económicas de los ciudadanos, cuestiones que, a su juicio, deben ocupar un lugar central en el debate político.

Serrat rompe su silencio

El cantautor comenzó su reflexión por el coste de la vida, una de las cuestiones que más condicionan actualmente la economía de numerosos hogares. A continuación, mencionó las dificultades que atraviesa la enseñanza pública y las carencias que observa en el sistema sanitario. Se trata de asuntos que, en su opinión, requieren atención por parte de quienes tienen responsabilidades de gobierno.

Serrat expresó su preocupación por la situación de los servicios públicos y dirigió una crítica a quienes considera responsables de garantizar su funcionamiento y desarrollo. En este sentido, denunció «el maltrato que lo público está recibiendo por parte de aquellos que deberían favorecer su expansión».

Sus palabras reflejan una preocupación por el acceso equitativo a prestaciones esenciales, independientemente de la situación económica de cada persona. Para el artista, la educación y la sanidad forman parte de los pilares que deben sostener una sociedad.

No obstante, hubo un asunto al que dedicó una atención especial: la vivienda. El acceso a un hogar se ha convertido en uno de los grandes problemas y el Gobierno de Pedro Sánchez no ha puesto ninguna solución en todo este tiempo.

«El problema de la vivienda, sin duda, es un problema que ha colmado ya todos los vasos y que está manifestándose constantemente por las calles», afirmó durante la entrevista. Con esta reflexión, Serrat aludió también a las protestas ciudadanas que se están produciendo en torno a esta cuestión y a las reivindicaciones de quienes reclaman soluciones.

El 29-N, una oportunidad de oro

La proximidad de las elecciones del 29 de noviembre llevó la conversación hacia el papel que deben desempeñar tanto los candidatos como los ciudadanos. Serrat considera que los comicios representan una prueba importante para ambas partes, puesto que permiten evaluar las propuestas de quienes aspiran a gobernar y, al mismo tiempo, expresar una opinión a través del voto.

«Unas elecciones son siempre una prueba de fuego, no sólo para los que se postulan a ellas sino también para los electores, para los ciudadanos», señaló.

El músico quiso subrayar que la responsabilidad electoral no corresponde exclusivamente a los partidos políticos. También recae en una ciudadanía que tiene la posibilidad de pronunciarse sobre la situación del país y sobre las cuestiones que afectan a su día a día.

En ese contexto, volvió a insistir en la importancia de aprovechar la convocatoria electoral para trasladar a las urnas las preocupaciones que había enumerado durante la entrevista. «Es un buen momento para que nosotros podamos decir lo que pensamos de todo esto», reiteró.

Las protestas y el desgaste de la sociedad

Durante la conexión, Más Vale Tarde también preguntó al cantautor por la polémica acampada de Sol y por las movilizaciones que se están produciendo en otros países europeos, como Francia e Italia.

Serrat considera que las protestas responden a una realidad que no siempre resulta fácil de anticipar o comprender desde las instituciones. Para explicarlo, recurrió a una imagen relacionada con la naturaleza y con el recorrido de los ríos.

«Donde no ha sido capaz de llegar el conocimiento llegará la realidad», sostuvo. Es decir, hay que pensar antes de actuar, pues hay gente que está protestando sin saber lo que hace y sin tener motivos para hacerlo.

El mensaje de Serrat

En el tramo final de la entrevista, Serrat también se refirió a la dificultad de interpretar el debate público en un contexto marcado por la abundancia de mensajes, opiniones y declaraciones. El cantautor pidió prestar atención a lo que se dice y evitar que el ruido impida comprender las cuestiones verdaderamente importantes.

En concreto, habló de la necesidad de «desgranar las voces de los ruidos», una expresión con la que reivindicó la importancia de distinguir los mensajes que contribuyen a entender la realidad de aquellos que pueden generar confusión.