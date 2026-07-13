Cristina Pedroche le planta los morritos… y Dabiz Muñoz parece estar pensando: «¿Cuándo sirven las croquetas?»

En una cena gourmet donde lo normal era comentar el menú, los premiados o el siguiente plato, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz acabaron sirviendo el momento más tierno de la entrega de premios Elle Gourmet. Sentados entre el resto de invitados, sin focos apuntándoles ni necesidad de posar, la presentadora aprovechó un descuido de su marido para plantarle un beso de medio lado que vale más que mil declaraciones de amor.

Porque sí, el chef puede coleccionar estrellas Michelin, pero parece que el premio gordo lo sigue teniendo sentado justo a su izquierda. Y Cristina, que nunca ha escondido lo orgullosa que está de él, volvió a demostrar que es de las que besan cuando les apetece, aunque alrededor haya decenas de personas.

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La imagen tiene ese punto de espontaneidad que no se fabrica. Dabiz mira al frente como si estuviera pensando cuándo llega el siguiente plato. Ella, en cambio, se lanza sin pedir permiso. Ni protocolo, ni vergüenza, ni aquello de «ya en casa nos damos un beso». Si hay ganas, se besa. Y punto.

Después de convertirse en padres de dos hijos, cualquiera pensaría que el romanticismo habría quedado enterrado entre agendas imposibles, madrugones y carreras de un lado para otro. Pero ellos siguen empeñados en desmontar el mito. Donde otros ven rutina, ellos encuentran un hueco para seguir comportándose como dos novios.