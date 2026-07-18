Camila Canto confirma su ruptura con el actor Jesús Castro: «La relación está cien por cien terminada»

Jesús Castro y Camila Canto han roto su relación apenas cuatro meses después de convertirse en padres de sus mellizos. Ha sido la modelo mexicana quien ha decidido romper el silencio y confirmar públicamente la separación a través de sus redes sociales, donde, además de reconocer que atraviesa un momento complicado, ha dejado claro que su prioridad ahora son sus hijos y recuperar su estabilidad emocional.

La noticia ha salido a la luz durante una ronda de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram. Un seguidor quiso saber si eran ciertos los rumores que circulaban desde hacía semanas y Camila no esquivó la cuestión. «Es correcto, este tema los tiene muy intrigados… Ya no estamos juntos. Cada quien en su vida, sus temas, sus situaciones. La relación está cien por cien terminada», respondió, poniendo fin a cualquier especulación.

Lejos de alimentar la polémica, la modelo quiso abrirse sobre el momento que atraviesa y reconoció que no contempla rehacer su vida sentimental a corto plazo. «Ni lo pienso. Mi prioridad son mis bebés, soy yo, sanar muchas heridas, perdonar, perdonarme, trabajar en mi salud mental y en mi salud emocional», explicó. Aun así, lanzó un mensaje esperanzador: «Todo siempre pasa por algo. No estoy al cien, pero voy en ese proceso».

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue el cariño con el que habló de la familia del actor gaditano. Camila aseguró sentirse profundamente agradecida por el trato recibido desde el primer día y expresó su deseo de que puedan conocer pronto a los pequeños. «Siempre me trataron excelente, con mucho cariño. Sé cuánto aman y quieren conocer a estos bebés. Espero que sea muy pronto», confesó.

Desde que comenzaron su historia de amor, Jesús Castro y Camila Canto optaron por mantener su relación lejos del foco mediático. Apenas compartieron imágenes juntos y siempre protegieron su intimidad. El único momento verdaderamente público llegó con el nacimiento de sus mellizos, una noticia que ambos vivieron con enorme ilusión y que marcó un antes y un después en sus vidas.

Fue precisamente en México donde comenzó su historia. El actor de Mar de plástico se trasladó allí para emprender nuevos proyectos profesionales y fue entonces cuando conoció a Camila Canto. La relación terminó consolidándose con la llegada de sus hijos, aunque apenas cuatro meses después ambos han decidido emprender caminos separados.

Por el momento, Jesús Castro no ha realizado ninguna declaración sobre la ruptura y mantiene absoluto silencio. La única versión pública de la separación es la que ha ofrecido Camila Canto, que ha preferido hablar con sinceridad para zanjar los rumores que llevaban días circulando en las redes sociales.