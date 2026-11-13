Avril Lavigne reaparece tras más de un año desaparecida de Instagram con la noticia más inesperada: ha sido madre

A finales de los años 90, una joven Avril Lavigne comenzaba a dar sus primeros pasos en la música. Un concurso radiofónico le permitió actuar junto a Shania Twain y convertirse, poco a poco, en uno de los nombres que marcarían el panorama musical de la década siguiente. Con canciones como Complicated, Sk8er Boi o I’m With You, la artista canadiense conquistó a toda una generación y construyó una imagen muy reconocible que todavía hoy sigue formando parte de su identidad. Ahora, más de dos décadas después de aquellos primeros éxitos, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una noticia completamente inesperada: ha sido madre por primera vez.

La intérprete llevaba más de un año sin compartir publicaciones en sus redes sociales y su reaparición no ha podido ser más especial. A través de varias fotografías, Avril Lavigne ha presentado a su hija, mostrando algunos de los primeros momentos junto a la pequeña. Una de las imágenes recoge las manos de ambas, otra la muestra con la recién nacida en brazos y la última es, posiblemente, la que mejor representa el universo de la cantante: tres pares de zapatillas Vans de diferentes tamaños, uno de ellos pensado para la nueva integrante de la familia.

Junto a las instantáneas, la artista ha escrito un mensaje que no ha tardado en llamar la atención de sus seguidores: «Our Mini Fucking Princess has arrived» (Nuestra miniprincesa ha llegado). Una presentación muy personal, fiel a su estilo y con la que ha compartido una de las noticias más importantes de su vida. Aunque en distintas ocasiones había hablado de su deseo de formar una familia, la llegada de su hija ha pillado por sorpresa a quienes siguen de cerca su trayectoria.

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La enfermedad que obligó a Avril Lavigne a alejarse de la música

Durante años, Avril Lavigne tuvo que hacer frente a una complicada etapa personal y profesional después de ser diagnosticada con la enfermedad de Lyme en 2014. Se trata de una infección bacteriana transmitida por la picadura de una garrapata que llegó a afectar gravemente a su salud y la obligó a pasar varios meses prácticamente postrada en la cama. La propia cantante ha contado en diferentes ocasiones lo difícil que fue aquel periodo, hasta el punto de llegar a temer por su vida.

Su prolongada ausencia alimentó, además, una de las teorías de la conspiración más conocidas de internet. Durante años circuló el rumor, completamente infundado, de que la cantante había fallecido y había sido sustituida por una doble llamada Melissa. Una historia que la propia Avril Lavigne ha desmentido en distintas ocasiones.

Sin embargo, la enfermedad no supuso el final de su carrera musical. Después de aquella etapa, la canadiense regresó con trabajos como Head Above Water, publicado en 2019, y continuó subiéndose a los escenarios y participando en giras. Ahora, lejos de anunciar un nuevo proyecto musical, ha vuelto a acaparar todas las miradas por un motivo muy diferente: el nacimiento de su primera hija.