Liam Neeson, actor: «No hace falta pasar dos horas en el gimnasio cada día»

Durante años fue un intérprete de corte dramático y ciertamente solemne que se formó en los escenarios del teatro clásico en Irlanda del Norte y Dublín. Después, en los 90, en su salto al cine, se posicionó como un perfil de héroe histórico y complejo con papeles como Michael Collins (1996) o Los miserables (1998), aunque ninguno de ellos fue tan mediático como la nominación al Oscar que logró por su rol de Oskar Schindler en La lista de Schindler (1993). Pero lo que nadie esperaba al final de la primera década de los 2000 era ver a Liam Neeson enroscado en una vorágine de títulos de acción, convirtiéndose en un justiciero implacable y temido, gracias a cintas de la talla de Venganza (2008), Sin identidad (2011), Infierno blanco (2012) y Non-Stop (2014), entre otras. No obstante, ¿cuál ha sido el truco de este veterano irlandés para mantenerse en forma y poder convertirse en un icono del género desde los 56 años?

Ahora, parece que Neeson está dejando de lado su presencia dentro de la vertiginosa tipología de producciones. No es de extrañar, sobre todo teniendo en cuenta que el pasado verano cumplió 74 años. Su carrera está regresando de nuevo al drama (esta vez con tintes crepusculares) y explorando la comedia más desenfadada, como el reboot de Agárralo como puedas. Sin embargo, el actor sigue participando en thrillers cargados de persecuciones, muertes y disparos. La viva prueba de ello es su reciente promoción de La mangosta, filme disponible en España desde el 4 de noviembre en Prime Video.

En su charla con los medios, Neeson ha dado las claves para mantenerse en forma a su edad, reconociendo que el gimnasio ya no es el pilar fundamental de su salud física y que sólo incrementa sus sesiones cuando recibe un personaje que le exige un punto más de esfuerzo físico.

Liam Neeson, sobre mantenerse en forma a los 74 años: «No hace falta pasar dos horas en el gimnasio cada día»

Hablando con Fox News Digital, Neeson explicó que ya no se enfoca tanto en el físico como en el pasado, pero entienden que en la actualidad esos roles protagonistas exigen cierto compromiso físico ineludible para todos aquellos intérpretes que apuesten por ese camino dentro del género.

«No voy al gimnasio en absoluto, pero es conveniente que cualquier actor o actriz que interprete un papel protagonista tenga un cierto nivel de forma física», comenzaba explicando la estrella.

Después, siguió enhebrando una metodología de entrenamiento que ha cambiado con el paso del tiempo, aplicando en la actualidad un incremento de la actividad si su siguiente proyecto así lo demanda:

«No hace falta pasar dos horas en el gimnasio cada día. Yo solía hacerlo hace muchos años, pero ahora me mantengo razonablemente en forma. Me gusta hacer mis propias escenas de lucha; todavía puedo hacerlas hasta cierto punto. Así que, si hay escenas físicas de ese tipo, aumento un poco mis actividades físicas».

Neeson terminó explicando que era importante mantenerse activo y que a su edad, era «muy afortunado» de que de vez en cuando le ofreciesen este tipo de papeles.

La próxima película de Liam Neeson: ‘4 Kids Walk Into a Bank’

Liam Neeson ya no goza de la actividad profesional de antaño. Pero después de estrenar Turno de noche junto a Joe Keery, estrella de Stranger Things, el intérprete protagonizará 4 Kids Walk Into a Bank, una comedia cargada de intriga en la que compartirá pantalla con Teresa Palmer, Jack Dylan Grazer, Spike Fearn y Jim Sturgess, entre otros. Se desconoce todavía la fecha de estreno en España.