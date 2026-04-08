Así es la casa de Kira Miró y Salva Reina en el centro de Madrid: salón luminoso, chimenea moderna y obras de arte

Kira Miró y Salva Reina forman una de las parejas más famosas del cine. Ambos han consolidado sus carreras en el cine y la televisión, y con el paso del tiempo también se han convertido en un dúo muy querido por el público, que sigue con interés tanto sus proyectos profesionales como los detalles de su vida personal.

Los dos intérpretes comparten además un origen común. Tanto Kira Miró como Salva Reina nacieron en Canarias, una tierra con la que mantienen un fuerte vínculo emocional pese a que, por motivos laborales, llevan años desarrollando la mayor parte de su actividad en Madrid. La capital se ha convertido así en su lugar de residencia habitual y en el escenario donde han construido un hogar que refleja su personalidad.

A través de algunas publicaciones en redes sociales, la pareja ha dejado entrever diferentes rincones de su vivienda en el centro de la ciudad. Se trata de un espacio luminoso y acogedor donde predominan los tonos claros, los materiales naturales y una cuidada selección de piezas decorativas que combinan modernidad y elementos más clásicos.

Un salón acogedor

El corazón de la casa es, sin duda, el salón, una estancia que destaca por su amplitud y por la gran cantidad de luz natural que recibe. Una ventana de gran tamaño permite que la claridad exterior inunde la habitación durante buena parte del día, creando un ambiente sereno y confortable.

En este espacio predominan los colores suaves y las texturas cálidas. El sofá, tapizado en tonos claros, se ha convertido en uno de los elementos centrales del salón. En varias imágenes compartidas por la actriz se la puede ver sentada allí leyendo, lo que refleja el carácter tranquilo y funcional que ambos han querido dar a la estancia.

La decoración mantiene una línea cromática muy equilibrada. Sobre la mesa del salón, por ejemplo, una planta aporta un toque natural que contribuye a reforzar la sensación de calma. Este tipo de detalles, aparentemente sencillos, ayudan a construir una atmósfera acogedora en la que pasar largas horas en compañía o disfrutando de momentos de descanso.

Una chimenea muy moderna

El diseño del salón combina muebles de madera clara con elementos contemporáneos que aportan personalidad al conjunto. Entre ellos destaca una chimenea eléctrica instalada en una de las paredes, una pieza que resulta especialmente atractiva durante los meses más fríos del año.

Este elemento cumple una función decorativa y transforma el ambiente de la estancia. La luz tenue que emite recuerda a la de una cabaña de montaña y crea un entorno íntimo que invita a relajarse después de una jornada de trabajo.

La pareja suele utilizar esta zona como zona de lectura. Es también el espacio donde, en muchas ocasiones, revisan los guiones de sus proyectos cinematográficos o televisivos, aprovechando la tranquilidad que ofrece el entorno doméstico.

La mesa del salón sigue la misma estética general de la vivienda, con tonos marrón claro que armonizan con el resto del mobiliario. En este lugar, Miró y Reina suelen compartir comidas informales utilizando manteles individuales, una solución práctica que mantiene la sencillez del conjunto.

La terraza, un pequeño refugio

En una ciudad tan dinámica como Madrid, contar con un espacio exterior es un auténtico privilegio. La casa de Kira Miró y Salva Reina dispone de una terraza que se ha convertido en uno de los lugares más apreciados por la pareja.

Aunque las dimensiones exactas del espacio no se conocen, las imágenes compartidas permiten apreciar una decoración cuidada y pensada para aprovechar al máximo los momentos al aire libre. Las cortinas en tonos claros ayudan a filtrar la luz y a crear un ambiente más íntimo.

Las guirnaldas luminosas que cuelgan en la terraza aportan un toque especial cuando cae la noche. Gracias a ellas, el espacio se transforma en un lugar ideal para cenar o conversar tranquilamente cuando las temperaturas lo permiten.

Obras de arte

Más allá del diseño general de la vivienda, el arte ocupa un lugar destacado en la decoración. La pareja ha incorporado diferentes obras en varios rincones de la casa, reflejando así su interés por las expresiones artísticas contemporáneas.

Uno de los cuadros más especiales para la actriz es una obra del artista Balu, adquirida a través del espacio creativo Sótano Store. Tras instalarla en su vivienda, Kira Miró compartió su entusiasmo en redes sociales con un mensaje en el que celebraba la llegada de la pieza a su hogar.

El rincón donde se encuentra este cuadro combina elementos que rompen con la paleta clara predominante en el resto del salón. Un sillón de cuero negro, acompañado de un cojín para mayor comodidad, introduce un contraste visual que aporta carácter al espacio.

En definitiva, la casa que comparten Kira Miró y Salva Reina en Madrid refleja una combinación entre funcionalidad, estética y sensibilidad artística. Un hogar donde la luz, los materiales naturales y el arte conviven para crear un espacio que, más allá de su valor decorativo, actúa como un refugio personal en medio de la vida pública de la pareja.